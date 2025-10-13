Bmw-Ducati, braccio di ferro all’ultima curva

dall’inviatoIl lampo di Bulega in gara-2 rimanda la sentenza del Mondiale 2025 alla prossima settimana. Weekend da vivere tutto d’un fiato, quello in arrivo e in programma a Jerez, dove Toprak dovrà gestirsi, gestire le sfide in pista e tenere a distanza di sicurezza proprio Bulega, per poter alzare la coppa del campione del Mondo. Dunque il braccio di ferro Bmw-Ducati continuerà fino all’ultima curva della stagione con piloti del team Aruba motivati a cedere il meno possibile a Razgatlioglu e provare un effetto sorpresa sul Mondiale che avrebbe del leggendario. E miracoloso.

Detto questo, il successo di Bulega in gara -2 è stato in qualche modo avallato anche dalla scelta di Toprak che, fermo da subito su una solidissima seconda posizione, ha preferito non attaccare a testa bassa per non rischiare e gestire così il vantaggio in classifica (dopo il weekend dell’Estoril il vantaggio del turco è di 39 punti) che lo vede a due passi dal Mondiale. Sul terzo gradino del podio, come è stato per tutti gli appuntamenti del fine settimana del Portogallo, Alvaro Bautista con l’altra Ducati targata Aruba. Doppio piazzamento grazie al quale Aruba può festeggiare per il quarto anno consecutivo il titolo di Campione del Mondo riservato alle squadre.

"Bulega è stato molto bravo – parole di Toprak – a dare un ritmo importante alla gara. Se potevo attaccarlo? Forse sì, ma sapevo e so benissimo come alla vigilia dell’ultima gara del Mondiale, sarebbe stato assurdo commettere degli errori". Bulega da parte sua sorride e salta sul gradino più alto del podio, anche se la classifica lo vede al secondo posto con un ritardo che concede non troppe chance per stravolgere il pronostico della stagione. "Io dovevo comunque fare solo una cosa – ammette –, vincere. Puntare e provare a vincere per mettere pressione a Toprak e rinviare il più possibile la sentenza della vittoria del titolo. Nelle Superpole e in gara -1, Razgatlioglu era stato attento a tenermi al secondo posto, in gara -2 ho cercato di sfruttare al meglio il vantaggio della mia buona partenza e arrivare primo. Sì, ci rivediamo fra qualche giorno a Jerez".

Fra gli altri protagonisti della gara, bravo Alex Lowes a chiudere quarto, a ridosso di un podio che sarebbe stato un risultato a cinque stelle. Locatelli ha chiuso quinto, ma sinceramente ci si sarebbe aspettati qualcosa di più. Infine, Iannone con la sua Ducati del team Go Eleven ha timbrato solo la posizione numero 12, anche perché Andrea ha subito la penalizzazione di due ‘long lap’ per essere scattato in anticipo al semaforo verde della gara.

Il duello Razgatlioglu-Bulega aveva acceso la domenica della Superbike con una Superpole Race assolutamente spettacolare. Sorpassi, controsorpassi, sportellate: tutto assolutamente al limite per oltre la metà della mini-gara, ovvero fino a quando Toprak è stato bravo ad allungare e confezionare. Così il nuovo primo posto, dopo in due messi in fila nel sabato portoghese. Identico anche il podio della Superpole Race rispetto alla Superpole del sabato e a gara -1, ovvero entrambe le Ducati del team Aruba, rispettivamente al secondo posto con Bulega e a chiudere il podio con Bautista. Alle spalle del tridente dei protagonisti, due italiani, ovvero Locatelli (quarto) e Iannone (quinto).

Infine, a Estoril, tricolore italiano sulla posizione d’onore del Mondiale 2025. Il pilota italiano, Stefano Manzi, con la sua Yamaha ha conquisto il titolo iridato nella categoria Supersport.