Bocce In Serie A2 ovest. La ’Bernardo Rossi’ cerca il riscatto contro l’Auxilium

Torna in campo dopo la programmata pausa di riposo (nel girone è presente un numero di squadre dispari) la bocciofila “Bernardo Rossi“ di Fossone, che per la settima giornata (seconda di ritorno) del campionato nazionale di A2 ovest, girone A, bocce in volo, fa visita all’Auxilium di Saluzzo. Dopo quattro pareggi consecutivi (anche con i piemontesi all’andata era finita 12-12) e la prima sconfitta di stagione arrivata in casa dei cuneensi della Centellese, la squadra allenata da Maria Giuseppina Cuccaro è alla ricerca di un pronto riscatto e anche del primo successo dell’anno. Nonostante tutto in classifica gli apuani mantengono il secondo posto che garantirebbe loro una salvezza tranquilla, ma aggiungere punti darebbe maggiore sicurezza.

La classifica: Auxilium Saluzzo 17 punti; Fossone 9; Carcare Savona 8; Centallese Cuneo e Aostana 7. La formazione: Mirco Bacigalupo, Rodolfo Casanova, Lido Clerici, Corrado Ferrante, Enrico Ferrari, Carlo Galletti (nella foto), Mauro Levaggi, Tiziano Micheli, Paolo Tesconi, Paolo Vatteroni, Thomas Panesi, Alessio Acerbi, Edoardo Bacigalupo, Valter Rossi, Marco Musante. Dirigenti accompagnatori: Giorgio Micheli, Sara Cella, Roberta Tamagna, Loretta Gabelloni, Giorgio Micheli, Vanda Foppiano. Turno di riposo invece per il Litorale nel campionato di serie B ovest.

ma.mu.