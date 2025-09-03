Bocce. La Bocciofila Garfagnana tra le prime 8 squadre italiane

La squadra della Bocciofila Garfagnana di Castelnuovo, presieduta da Giustino Ammannati, dopo la conquista del campionato toscano di Terza Categoria, si è classificata tra le migliori otto squadre d’Italia. In veste di campione toscano il cammino della Bocciofila Garfagnana è proseguito poi a livello interregionale con il doppio confronto con due società emiliane. Prima i garfagnini hanno sconfitto l’Associazione sportiva Corlo di Modena con il punteggio di 6-2 a Castelnuovo e successo anche in trasferta per 3-0. Poi hanno eliminato la Bocciofila Casalecchiese di Casalecchio di Reno di Bologna, vincendo per 5 a 3 in trasferta e 4 a 1 in casa. La Bocciofila Garfagnana ha raggiunto così i quarti di finale nazionale tra le migliori otto squadre italiane. Il sorteggio dei quarti di finale non è stato fortunato per i garfagnini costretti ad una lunga trasferta in Calabria per giocarsi contro la Bocciofila Tomassi di Catanzaro l’accesso alla Final Four nazionale, in altri termini la semifinale. conquistato dai calabresi. La Bocciofila Garfagnana è composta dal capitano Gian Domenico Pellegrinotti di Camporgiano, classe 1980; Marco Febbrai di Molazzana, classe 1961; Sandro Pellegrini di Coreglia, classe 1948; Paolo Biagi di Castelnuovo Garfagnana, classe 1950; Luigi Casali di Lucca, classe 1968; Andrea Sevieri di Castelnuovo Garfagnana, classe 1973; Lorenzo Tonacci di Camporgiano, classe 1961.

Dino Magistrelli