Bocce. Nel trofeo Ancona i grandi campioni: sfida tra 109 atleti

Tutta la categoria dell’Alto Livello delle bocce si è data appuntamento domenica ad Ancona. Alla Bocciofila Ancona 2000, presieduta da Claudio Buscarini, era in programma la ventiquattresima edizione del "Trofeo Ancona 2000", da quindici anni dedicato alla memoria di Carlo Giovannelli. La gara, di grandissima tradizione, ha richiamato come al solito un enorme pubblico di appassionati per ammirare le giocate dei più grandi campioni della raffa nazionale. Agli ordini del direttore di gara Giovanni Emili si sono sfidati 109 atleti, tutti di categoria A visto che la competizione era riservata agli atleti del cosiddetto "Alto Livello". Vittoria per Gaetano Miloro (Vigasio-Villafranca) che in finale supera 10-4 il fanese Andrea Cappellacci (Flaminio Roma). Terzo posto per Andrea Bellelli (Vigasio-Villafranca) che in semifinale ha perso il derby societario contro Gaetano Miloro con il punteggio di 10-8. Quarto classificato Pasquale D’Alterio (Possaccio), battuto in semifinale 10-2 da Cappellacci. MARTINI. Nella categoria under 18 successo dell’anconetano Matteo Martini che si aggiudica il 22° trofeo giovanile Città di Tolentino, gara nazionale e seconda tappa del circuito Prestige juniores. In campo tutte le più grandi promesse nazionali della raffa, con molti ragazzi marchigiani (tra i migliori in Italia). Ben 36 gli atleti under 18 con Martini che, al termine di una bellissima finale,vince in volata per 10-9 su Marco Bruno (Cacciatori Nocera Superiore).