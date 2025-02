Bocce: Serie A2 ovest. Fossone cala il poker. Pareggio in rimonta contro il Carcare

Poker di pareggi per la bocciofila Fossone che nella quarta giornata del campionato nazionale di A2 ovest, girone A, bocce in volo, impatta 12-12 sul campo dei savonesi del Carcare per il quarto pareggio in altrettante gare. La squadra allenata da Maria Giuseppina Cuccaro parte con Lido Clerici che pareggia 21-21 nel combinato, quindi arrivano le sconfitte di Tiziano Micheli-Edoardo Bacigalupo (11-0 nella prima coppia) e di Mauro Levaggi nel primo individuale. Sul 5-1 Thomas Panesi-Marco Musante-Carlo Galletti si impongono 3-10 nella terna ma Thomas Panesi-Edoardo Bacigalupo perdono nella staffetta (30/39-30/52) prima che i carraresi si riportino in parità (7-7) con Lido Clerici che vince 6-20 nel primo tiro di precisione e con Tiziano Micheli che fa suo (6-9) il secondo tiro di precisione. Fossone ancora sotto con Edoardo Bacigalupo che è superato nel tiro progressivo e con Lido Clerici-Paolo Vatteroni che perdono 8-3 nella terza coppia.

Sull’11-7 la sfida sembra compromessa, ma prima gli apuani accorciano con Tiziano Micheli che vince 6-10 nel terzo individuale, segue il pari (6-6) tra Rodolfo Casanova-Carlo Galletti-Mauro Levaggi (nella foto) nella terza terna, ma nell’ultima partita Thomas Panesi vince 8-11 nel terzo individuale e regala il pareggio ai suoi che in classifica salgono a 8 punti, ben saldi al secondo posto.

ma.mu.