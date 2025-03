Bocce. Un argento per Loreto alla gara regionale riservata alle formazioni di coppia a Chiaravalle

Un argento per Loreto dalla gara regionale di bocce, di buon livello, riservata alle formazioni di coppia di categorie BCD, disputata alla Bocciofila Chiaravallese del presidente Claudio Cercaci. La seconda edizione del Trofeo Oleificio F.lli Mosci, quindicesima del Trofeo Bufarini vede l’iscrizione di 143 formazioni vede il trionfo di Marco Iena-Paolo Montelpare (San Michele Lido di Fermo). Superata in finale, per 12-2, la coppia Mattia Marchi-Gianni Coppari (Loreto). Terzo posto per Mauro Anatrelli-Celestino Ferri (Rinascita Pesaro) sconfitti al termine di una semifinale alquanto equilibrata per 12-11 da Iena-Montelpare. Quarto posto per Franco Rosati-Giannino Vincenzi (La Novilarese) battuti nel penultimo atto per 12-7 da Marchi-Coppari.

LORETO. Spettacolo di bocce alla Bocciofila Loreto del presidente Romano Foglia. L’ottava edizione del Trofeo del Diamante non tradisce le attese. Tutti i grandi nomi delle bocce nazionali di categoria A raffa presenti alla competizione (90 iscritti). Successo del fanese Andrea Cappellacci (Flaminio Roma) che in finale ha la meglio con il punteggio di 10-9 su Christian Andreani (Possaccio Verbania). Cappellacci fa così il bis a Loreto dopo essersi imposto già nel 2021. Terzo posto per il recanatese Mirko Savoretti (Caccialanza Milano), vinncitore l’anno passato. Quarto il fanese Marco Principi (Moscianese).