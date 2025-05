Bocciofila Bernardo Rossi di Fossone retrocede in Serie B dopo sconfitta contro Beinettese

Termina con una sconfitta la stagione della bocciofila "Bernardo Rossi" di Fossone che chiude il girone G di retrocessione del campionato nazionale di A2, bocce in volo, perdendo tra le mura amiche (di Sarzana) 10-14 contro i cuneesi della Beinettese (direttore d’incontro Fausto Ruggeri). E per la squadra allenata da Maria Giuseppina Cuccaro vuol dire retrocessione in serie B.

I carraresi si giocano le ultime disperate possibilità di restare in A2 e partono bene, con Lido Clerici che vince nel combinato (28-22) e con Tiziano Micheli-Mirco Bacigalupo che si impongono nella coppia (10-6). I piemontesi pareggiano subito i conti battendo Mauro Levaggi nell’individuale (8-9) e Thomas Panesi-Marco Musante-Carlo Galletti nella terna (4-9).

Sul 4-4 i carraresi reagiscono e con tre vittorie vanno sul 10-4: Edoardo Bacigalupo-Thomas Panesi nella staffetta (41/54-16/20); Lido Clerici e Tiziano Micheli nel tiro di precisione (rispettivamente 20-13 e 17-2). Per gli apuani è però l’ultimo acuto della partita perché gli ospiti mettono in fila 5 vittorie di fila e chiudono le ostilità grazie ad un terzo turno devastante: Edoardo Bacigalupo perde nel tiro progressivo (21/45-33/44), Lido Clerici-Enrico Ferrari nella coppia (0-11), Tiziano Micheli-Carlo Galletti nell’individuale (9-11), Marco Musante-Mauro Levaggi-Mirco Bacigalupo nella terna (7-10), Thomas Panesi nell’individuale (1-11).

ma.mu.