Bologna punta al titolo superwelter. Assalto al trono del re Schinina

Stasera con inizio alle ore 20 riflettori accesi all’Allianz Cloud di Milano per un elettrizzante incontro di pugilato valido per il titolo italiano dei superwelter. A salire sul ring il ventottenne fiorentino Paolo Bologna, campione in carica grazie al titolo conquistato lo scorso 6 dicembre a Bologna contro il campione uscente Federico Schinina, e un altro pugile di livello e di esperienza: il trentunenne romano Damiano Falcinelli vincitore anche lui, quattro anni fa, della cintura tricolore della categoria.

L’incontro, articolato sulle dieci riprese e inserito in una riunione organizzata dalla TAF (The Art of Fighting) che comprende altri sei match, si preannuncia equilibrato e spettacolare. Il detentore, calciante degli Azzurri - "The Gladiator" il suo nome d’arte -, vanta 11 vittorie e un pari su 12 incontri disputati da professionista; lo sfidante ha conquistato in carriera 16 successi (7 per ko) e due sole sconfitte. "Damiano è un pugile molto solido – confessa Bologna – che affronta l’avversario con grinta e non si tira mai indietro, sarà un avversario che mi impegnerà tantissimo ma mi sono preparato bene per rendergli la vita dura". A far sì che la serata sia avvincente e "calda" ci penserà anche la suggestiva cornice di un mega impianto che già da tempo ha fatto registrare il tutto esaurito.

"Verranno da Firenze numerosi sostenitori – aggiunge - e gli amici di sempre di tutto il mio quartiere (Ponte di Mezzo, ndr) dove sono nato, vivo, mi alleno e lavoro; ci saranno anche molti compagni degli Azzurri con i quali mi sto preparando per il prossimo Calcio Storico". Parallelamente a questi due impegni Bologna continua a lavorare sulla realizzazione di un altro grande sogno che si porta dietro da sempre: una palestra tutta sua.

"Ho già fatto passi avanti – ammette –, ho trovato il locale e fra poco partiranno i primi lavori. Ma voglio essere scaramantico, ne parlerò al momento giusto senza anticipare niente. Anche perché dovrà essere una bella sorpresa per tutti".

Franco Morabito