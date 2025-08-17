Boninfante della Lube non si accontenta: "Ripetermi? Punto a fare sempre meglio"

Giovedì inizierà il ritiro pre-SuperLega 2025-2026 della Lube e coach Medei dovrebbe poter contare su 7 effettivi. Tra questi uno solo sarà titolarissimo nella prossima stagione. Non è un nuovo acquisto ma è comunque uno dei giocatori più attesi in assoluto, sia per l’importanza del ruolo che ricopre, sia perché è reduce da un’annata di debutto coi fiocchi a soli 20 anni. Parliamo naturalmente di Mattia Boninfante, in questi giorni già a Civitanova con la famiglia (il papà Dante se lo ritroverà da avversario sulla panchina di Piacenza). Anche Loeppky e Podrascanin saranno spesso in sestetto, ma l’eventuale utilizzo di Kukartsev per il primo e l’arrivo di D’heer per il secondo, li rendono meno titolarissimi del regista.

Boninfante, per lei un’estate con svariati impegni in chiave azzurra, dove ha trascorso le vacanze prima di riabbracciare la Lube?

"Sono stato qualche giorno a Treviso e poi in Sardegna con gli amici".

Prima delle ferie, ha partecipato con la Nazionale alle Universiadi ottenendo la medaglia di bronzo. Che esperienza è stata?

"Bella, anche se la distanza dal villaggio olimpico, ben quattro ore, ha fatto sì che abbiamo respirato poco l’atmosfera, stile Olimpiadi, assieme agli altri atleti dei vari sport. Siccome eravamo a Berlino, ne abbiamo approfittato per visitare un po’ la città".

Universiadi perchè lei è iscritto a Scienze Motorie, giusto?

"Esatto, ho dato 7 esami".

L’ultimo quando?

"A luglio, essendo teorici riesco a fare qualcosa online".

Universiadi importanti ma la fase più prestigiosa in azzurro l’ha vissuto in precedenza quando De Giorgi l’ha convocata e l’ha fatta debuttare nella Vnl.

"Sì è stata un’emozione forte, forse la più bella nella mia giovane carriera. I compagni mi hanno subito fatto inserire in un gruppo che è molto affiatato".

Per i Mondiali di settembre la scelta cadrà su Giannelli e Sbertoli oppure lei un pizzico ci spera?

"Non è ancora il mio momento, devo migliorare sotto ogni punto di vista per essere al loro livello".

Come affronterà invece il secondo ritiro biancorosso, è passato da scommessa a splendida certezza.

"L’anno scorso era normale che rappresentassi un’incognita dato che non avevo praticamente mai giocato. Sono curioso di conoscere i nuovi compagni".

Firmerebbe per ripetere il rendimento avuto nella scorsa stagione?

"No, bisogna sempre puntare al meglio".