Boxe: fine settimana intenso a tirrenia e montecatini. In passerella i gioielli della ’Bertola’. Venti incontri in due riunioni

Continua con le trasferte di Tirrenia e di Montecatini, il torneo di boxe organizzato dalla Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“. Dopo le due serate di Carrara e le due di Lucca, in questo fine settimana sono in programma 20 incontri.

Questa sera, in piazza Belvedere a Tirrenia, terrazza bagno Imperiale (ore 21), sono previsti dieci combattimenti (nove delle categorie Elite e Under, uno tra professionisti), mentre domenica, nella palestra Grifa Gym di via Merlini a Montecatini (sempre ore 21) sono in calendario dieci match (di categorie Under ed Elite).

Per la società gialloazzurra del presidente Gualtiero Magnani e del ds Franco Franchini, sul ring di Tirrenia salirà Filippo Balletta che per la finale della categoria Under 17, 4/9, kg 63, affronta Prestini (Junior Club); mentre sul ring di Montecatini salirà Mia Paita che fuori torneo, per la categoria Under 17, kg 58, affronta Gallesi (Polimeno Rosignano Marittimo, Livorno). Balletta è allenato da Massimo Polidori, mentre la Paita è allenata da Michele Terenzoni.

Gli altri incontri sono finali delle categorie Under 15, 17, 19 ed elite, oltre ad una semifinale Under 19. Nel match professionistico, questa sera si incontrano il tedesco Burdiin Anatolii e Giovanni Redi (Pugilistica Pisana) per la categoria pesi super medi.

ma.mu.