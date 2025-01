Boxe La società mira a costruire un percorso educativo per il benessere psicofisico. Bertola, fucina di giovani campioni: "Uno strumento di valori positivi»

Cuccioli, Cangurini, Canguri, Allievi. Sono i giovanissimi atleti della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ allenati dall’insegnante Michele Terenzoni. Della categoria Cuccioli (età tra i 5 e i 7 anni) fanno parte Thomas Baldi, Cristian Alpini, Aurora Cerretti, Cristian Carmassi; della categoria Cangurini (età tra gli 8 e i 9 anni) Adolfo Risoli, Edoardo Anelli; della categoria canguri (età tra i 10 e gli 11 anni) Mattia Cadeddu, Vincenzo Carlini; della categoria Allievi (tra i 12 e i 13 anni) Samuele Di Maria, Mattia Marchetti, Elisa Correrini, Sofia Nouhass, Elena Giovanelli, Niccolò Conserva, Federico Carmassi. Della formazione giovanile fanno parte anche il Cangurino Alimerko; gli Allievi Lalli, Ciasullo, Dascar, Nobile, Moda e Bertolini. I giovani appartenenti alle categorie Canguri e Allievi possono svolgere anche l’attivita` ludico sportiva denominata “Sparring-io“.

"Il pugilato giovanile mira a costruire un percorso educativo in cui la pratica sportiva diventi un percorso di benessere psicofisico, da utilizzare come costume culturale permanente – scrive la società di via Cattaneo in una nota –. L’attività deve rappresentare un momento di confronto sportivo per valutarsi, uno strumento di attrazione per i giovani, perché possano esprimersi, accettare la diversità e, quindi socializzare; uno strumento di diffusione dei valori positivi dello sport, che trasforma i giovani da fruitori in portatori dei valori stessi; non per ultimo uno strumento di lotta alla dispersione scolastica ed all’emarginazione".