Boxe: nella riunione sotto le stelle due successi con caruso e astrini e altrettante sconfitte per la “BErtola“. Il presidente Magnani entusiasta: "Abbiamo visto dei combattimenti di qualità»

Due successi e una sconfitta sono il bilancio della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ nella prima delle due serate della riunione di boxe sotto le stelle, organizzata dalla società di via Cattaneo in piazza Gramsci. A vincere per la società gialloazzurra sono Alexsander Caruso contro Ferri (Azzali Parma) nella categoria Under 17, kg 50 e Nicolò Astrini contro Gambuzza (Azzali Parma) nella categoria Elite, 75 kg (ex Pesi medi). Sconfitto invece Elia Menici contro Lo Russo (La Spezia Boxe) nella categoria Elite 75 kg.

Negli altri match della prima serata, vincono Ifarssi (La Felce Parma) contro Hama (Azzali Parma) nella Elite 60 kg (ex Pesi leggeri); Manetti (Mens Sana Siena) contro Xeca (Azzali Parma) nella Elite 75 kg; Moretti (Psg Firenze) contro Lemizizi (Stiava Lucca) nella elite 60 kg; Febbraro (Pugilistica Massese) contro Dazzi (Pugilistica Massese) nella Elite 60 kg; Capitani (Azzali Parma) contro Ancarani (Tito Coppello Chiavari) nella elite 70 kg (ex Pesi welter); Corradini (Bartolomei Pisa) contro Camps (CSC Firenze) nella elite 60 kg; Gjyshi (Leonica Firenze) contro Doulfaquan (Azzali Parma) nella Elite 65 kg; Bacin (Bartolomei Pisa) contro Seck (Azzali Parma) nella Elite 65 kg; De Cesare (Pugilistica Massese) contro Popa (Azzali Parma) nella Elite 65 kg.

"E’ stata una serata molto bella, dove si è vista una boxe molto valida che ha mostrato un livello di qualità molto migliorato – dice Gualtiero Magnani, il presidente della Pugilistica Carrarese – e di questi tempi non è poco visto che ultimamente in tanti combattimenti, più che ad un pugilato si assiste a picchiamenti o arruffamenti. Tutti i ragazzi che sono saliti sul ring si sono impegnati e hanno dimostrato di essere atleti preparati e questo ha giovato allo spettacolo della noble art".

Maurizio Munda