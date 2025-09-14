Boxe Supermedi, Terence Crawford ha detronizzato Canelo Avarez

Roma, 14 settembre 2025 - Terence Crawford ha piegato il campione messicano Canelo Alvarez ed è il nuovo re dei supermedi. L'incontro di Las Vegas, tra due vere stelle della boxe, ha premiato lo statunitense che entra così nella storia: è il primo a conquistare titoli indiscussi in tre diverse categorie di peso dagli anni '80 e dall'esistenza di quattro federazioni mondiali.

Il successo è arrivato per decisione unanime (115-113, 115-113, 116-112). Crawford, che compirà tra pochi giorni 38 anni, ha un record di 42 vittorie in altrettanti incontri, di cui 31 prima del limite. Finora era stato campione indiscusso nelle categorie dei pesi superleggeri e welter. "Ringrazio il Signore. Non sono qui per caso", ha commentato Crawford sul ring prima di congratularsi con Canelo, "che oggi è caduto da campione".

Per Alvarez si tratta della la terza sconfitta della carriera dopo quelle contro Floyd Mayweather nei superwelter e Dmitry Bivol nei mediomassimi.

Il match si è svolto nell'immenso Allegiant Stadium di Las Vegas davanti a oltre 60mila spettatori ed è stato trasmesso da Netflix, il finanziatore è stato il nuovo promoter saudita Turki Alalshikh.