Brillano le farfalle

Continuano ad arrivare i successi per le ragazza della Ginnastica Ritmica Lucca. Al 12° torneo Internazionale di San Marino le farfalle lucchesi hanno centrato un ottimo obiettivo confermandosi una delle squadre più in forma. Arriva quindi un ottimo esordio stagionale per le ginnaste che hanno portato in pedana le nuove routine alla San Marino Cup 2025 che si è svolta nel piccolo Stato dell’appennino Emiliano lo scorso week end.

Folta la partecipazione all’evento di delegazioni italiane e straniere con atlete provenienti non solo dall’Italia, ma da Ucraina, Azerbaigian, Polonia, Croazia, Lettonia, Svizzera, Singapore e San Marino. Questa importante partecipazione ha inevitabilmente alzato anche il livello tecnico e artistico delle gare e messo in rilievo il tasso tecnico elevatissimo con esercizi che hanno incantato il numeroso pubblico presente. Una Giuria internazionale ha valutato le ginnaste nei tre giorni di gara, con l’ottima organizzazione della Federazione sammarinese anche a fronte di una elevata partecipazione. per le ragazze lucchesi sono arrivati numerosi podi e piazzamenti importanti in varie categorie.

Per alcune di loro, le giovanissime Allieve prima fascia, è stato anche l’esordio nella categoria gold individuale. La società lucchese, staff tecnico e dirigenziale, è estremamente orgogliosa del livello e dei risultati conseguiti da tutte le ragazze. Nella categoria Junior Lavinia Gentili ha conquistato l’oro alla palla-4 al nastro, Sofia Sofia Marcelli Allieva5 ha centrato il bronzo alle clavette-9 palla, mentre Alice Solari Allieva 4 è argento al nastro-4 al cerchio. Per la categoria Allieve1 hanno vinto medaglie Beatrice Ardica 5 fune-5 corpo libero, Gaia Piersimoni bronzo nel corpo libero-4 fune, Daria Citti 7 fune-7 corpo libero e Hedi Halperin argento alla fune-8 corpo libero. Per quanto riguarda le Allieve 3 da segnalare gli ottimi risultati di Nicole Del Cima bronzo alla fune-4 corpo libero, Asia Di Noto 8 cerchio-15 corpo libero, mentre per la categoria Allieve 3 ci hanno pensato Mia Gigliucci bronzo al cerchio -6 corpo libero ed Emma Torselli livello A 5 cerchio -11 corpo libero. Argento per Nicole Scoma categoria Senior alle clavette- 9 cerchio.

Molto impegnativo il weekend sportivo delle ragazze biancorosse non solo per quelle che hanno partecipato al Trofeo San Marino, ma anche per le altre del settore silver che hanno presentato i loro esercizi nel consueto appuntamento per il settembre lucchese 2025 svolto in piazza del Giglio a Lucca nella giornata di sabato 6 settembre. Tanti genitori, appassionati e turisti ad ammirare uno spettacolo che unisce la grazia e la bellezza delle ginnaste con le regali architetture della famosa piazza lucchese.

Alessia Lombardi