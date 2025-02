Brutto ko per D’Aversa nella sfida salvezza. L’Udinese travolge l’Empoli. Ekkelenkamp protagonista

UDINELa brillante e spregiudicata Udinese di mister Runjaic schianta l’Empoli (3-0) grazie a una doppietta dell’olandese Ekkelenkamp, che si ripete dopo la rete che aveva permesso di strappare un punto a Napoli, una settimana fa. Il terzo gol è di capitan Thauvin poco prima del triplice fischio. I friulani ora sono stabilmente insediati al decimo posto. Per i toscani la situazione rischia invece di farsi drammatica: con 8 sconfitte e due soli punti nelle ultime dieci gare, la panchina di D’Aversa traballa.

Runjaic ripropone la medesima formazione che ha spaventato la capolista al Maradona, con la sola eccezione dell’acciaccato Kristensen, a cui preferisce Ehizibue. D’Aversa ha mezza squadra in infermeria: mancano all’appello ben 9 giocatori, cui si somma la squalifica di Marianucci. Partono forte i padroni di casa: al 6’ Lucca in girata da ottima posizione scarica sopra la traversa vanificando un ottimo assist di Atta. Sul rovesciamento di fronte è l’Empoli ad avere una ghiotta occasione: Colombo, liberissimo all’altezza del dischetto, conclude a botta sicura, ma Solet si immola e respinge. I toscani trovano praterie in ripartenza e all’11’ Henderson dalla sinistra imbecca Kouamè, il cui tiro esce di centimetri. Il match è vibrante e a viso aperto: al 18’ Lovric spara dal limite ma Silvestri risponde alla grande. Sul corner conseguente, i friulani passano in vantaggio: conclusione sbilenca di Atta, su cui interviene Ekkelenkamp da pochi passi, per la seconda marcatura consecutiva dopo quella di Napoli.

La ripresa si apre con un contropiede micidiale di Thauvin che semina il panico, poi è l’Empoli al 10’ ad avere la più clamorosa delle occasioni per il pari. Kouamè dalla destra lascia partire un traversone su cui Maleh, solissimo, a meno di due metri dalla porta, colpisce di testa in modo goffo. L’Udinese ha vasti spazi per colpire di rimessa e al 19’ trova il raddoppio grazie a un incontenibile Ekkelenkamp. Allo scadere è capitan Thauvin a incornare di potenza su traversone di Payero e a chiudere il match.