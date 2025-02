Bucchi: "La squadra mi è piaciuta, errori fatali dai singoli"

Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno il nuovo allenatore amaranto Cristian Bucchi nel post partita di Ternana-Arezzo. "Come impatto e come prestazione nel complesso la squadra mi è piaciuta per come ha tenuto il campo contro un avversario che in genere produce molte palle gol ogni partita. Non ho molto da rimproverare. considerato che abbiamo avuto pochi giorni per preparare questa gara". Poi scende più nel dettaglio. "Siamo stati ingenui nel concedere spazi a giocatori che in questa categoria fanno la differenza come Cicerelli, Cianci e Curcio. Eravamo partiti bene anche nella ripresa. Peccato aver subito il 3-1 su un nostro errore in impostazione". Il neo tecnico amaranto guarda già oltre. "C’è da lavorare sulla conoscenza e migliorare sui dettagli che spostano l’inerzia di una partita. Bisogna imparare a leggere i momenti della gara. Prendiamoci, però, gli aspetti postivi e cerchiamo di costruirci qualcosa di buono sopra". Bucchi infine spiega il forfait di Ravasio arrivato proprio in extremis. "Lunedì mattina ha sentito un fastidio al collaterale durante il risveglio muscolare. Ha provato comunque nel riscaldamento, ma non ce la faceva proprio a giocare. Ho scelto Capello che ha così potuto prendere un po’ di minutaggio e avvicinarsi alla migliorare condizione".

A.L.