Bulega, un’occasione per il futuro. Nicolò sulla Ducati di Marc Marquez

di Riccardo GalliPromosso. E due week end di MotoGp da vivere tutti d’un fiato. Nicolò Bulega salirà sulla Desmosedici 2025 di Marc Marquez, nelle ultime due tappe del Mondiale. In Portogallo nel prossimo fine settimana e poi a Valencia a metà novembre.

La promozione era nell’aria, esattamente come premio che Ducati voleva consegnare a Bulega dopo la sua stagione nel Mondiale Superbike, chiusa con il secondo posto in classifica alla spalle del campione, Razgatlioglu. E Ducati è stata di parola, specie dopo aver visto che Bulega, nel test di Jerez d’inizio settimana sulla Desmo, ha dato segnali di ottimo feeling, girando con tempi vicini a quelli dei piloti ufficiali, ovvero Marc e Pecco.

"Sono molto contento - parole di Bulega -, di poter chiudere con questo bellissimo regalo una stagione che per me è stata spettacolare. Ringrazio Claudio Domenicali, Gigi Dall’Igna e ovviamente tutto lo staff del team Aruba, in Sbk, per questa opportunità spettacolare".

Bulega ha corso nel Mondiale nelle categorie di Moto3 e Moto2, mentre quello di Portimao, sarà il suo debutto in MotoGp.

Intanto, passando ala Moto3, Noah Dettwiler sta meglio ed è di fatto fuori pericolo.

Le buone notizie relative al pilota che domenica scorsa è stato protagonista del drammatico incidente con lo spagnolo Rueda, nel giro di ricognizione del Gp della Malesia, arrivano - via social - direttamente dall’ospedale di Kuala Lampur, dove Noah è ricoverato da sei giorni e dove è stato operato più volte.

Dettwiler, dunque sta meglio ed è uscito dalla terapia intensiva, notizia, questa, accompagnata anche da quella arrivata, a sorpresa, direttamente da Paolo Simoncelli, ovvero l’annuncio che il pilota svizzero correrà per il suo team, il Sic58, il prossimo Mondiale della Moto3.

"Forse non sapete - scrive Paolo - che Noah sarebbe stato, anzi sarà, perché siamo ottimisti, un nostro pilota".

"Lo aspettiamo - continua Simoncelli -. Avremmo dovuto incontrarci a breve per le ultime firme".

Dettwiler avrà come compagno di avventura nel Sic58, il giovane Casey O’Gorman. Nel corso dell’inverno, quindi, non appena lo svizzero potrà iniziare a guardare al suo futuro, sarà uscito dall’incubo dell’incidente in cui è rimasto vittima, ci sarà l’incontro con Simoncelli e l’accordo per la stagione 2026 della Moto3.