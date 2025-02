C FEMMINILE. Volano le ragazze di Garfagnini

Pallavolo Futura Ceparana

3

Albaro Volley Genova

1

(25-14 / 25-13 / 21-25 / 25-18)

Futura: Barletta, Battistini, Castagna, D’ascoli, Morghen, Quartieri, Rapalli, Rossi, Pascucci e Cardetti liberi. All. Garfagnini.

Albaro Volley: Catalano, Cuneo, Fabbris, Grimaldi, Molari, Paganello, Pastorino, Pedemonte, Pignatti, Virzì, Tentori libero. All. Vio.

Arbitro: Piazza

CEPARANA - Seconda vittoria consecutiva per il Futura. Primi due set con le spezzine padrone del gioco e genovesi in netta difficoltà, che si riprendendo nel terzo per spegnersi nella quarta frazione. Da registrare l’esordio del libero Cardetti. Risultati C femminile: Albisola-Campomorone 3-0, S.Margherita-Cogovalle 3-1, Lavagna-Ligurmar 3-0, V.Levi-Sestri 3-0,Volare V.-Normac 1-3 e Sanremo- Normac 3-1. Classifica: Normac 39, Cogovalle 32, Futura e Villa Levi 29, Sanremo 26, S. Margherita 22, Volare 21, Campomorone 18, Albaro e Wonder N. 17, S. Sabina 16, Admo 11, Albisola 9, Sestri 8.

Ilaria Gallione