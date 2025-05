Calciatori biancorossi in scadenza: il futuro di Giraudo, Riccardi e Seghetti

Tanti giocatori sotto contratto, buona parte in scadenza la prossima estate. La lista dei giocatori “in bilico“ è lunga. Nel gruppo dei calciatori biancorossi vicino alla fine del rapporto, ce ne sono diversi che non rientrano nei piani per la prossima stagione, altri invece che aspettano un segnale perché in qualche modo protagonisti in quella che si è appena conclusa.

Ma la società biancorossa non intende affrettare i tempi. Non ci sono infatti appuntamenti a breve (fatta eccezione per un paio di situazioni) per allungare le intese.

Tra i calciatori con un rendimento sufficiente e che quindi potrebbero rappresentare un punto fermo per la prossima stagione ci sono Federico Giraudo e Davide Riccardi.

Il terzino sinistro è in scadenza nel 2026, in questa stagione è stato impiegato con regolarità dai tre allenatori che si sono alternati sulla panchina del Grifo. Il giocatore però non ha appuntamenti con il direttore Mauro Meluso, al pari degli altri. La società, presumibilmente, aspetta di valutare tutte le opzioni prima di sedersi. Magari se ne riparlerà solo a inizio stagione, con il calciatore che potrebbe, nel frattempo, ricevere qualche offerta.

Discorso un po’ diverso quello del difensore Riccardi, arrivato a gennaio. Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2026, con la società che ha un’opzione che può esercitare anche per la stagione successiva. Anche in questo caso, si vedrà più avanti.

La sensazione è che dopo una stagione piuttosto deludente Meluso voglia prendersi il suo tempo.

Discorso differente, invece, per quanto riguarda Lewis: il centrale classe 2000 rappresenta un punto fermo, anche per la sua “giovane“ età. La stagione scorsa è stata sfortunata dall’inizio alla fine ma il club intende blindare il centrale e quindi potrebbe mettere in agenda un appuntamento per allungare l’intesa che scade nel 2026 in tempi brevi.

E poi c’è la questione legata ad Alessandro Seghetti. Anche l’attaccante rientra nel gruppo dei giocatori in scadenza nel 2026. La società biancorossa aspetta una risposta a breve sul rinnovo ma l’entourage del calciatore, invece, ha lasciato intendere di sondare il mercato con questa scadenza, per cercare una soluzione che possa accontentare le parti (magari con una cessione in serie B) e poi, eventualmente, rinnovare a ridosso del campionato nel caso in cui non dovesse arrivare una soluzione soddisfacente per giocatore per il Perugia.