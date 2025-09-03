Calcio a 5 e 7 Le iscrizioni ai campionati Uisp. Tra le novità un torneo riservato agli Over 40

C’è un appuntamento ormai rituale a Massa per gli amatori del pallone ed è quello coi campionati Uisp di Calcio a 5 e Calcio a 7 arrivati alla loro 29ª edizione al Centro Sportivo Road. Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 6 ottobre, data in cui si terrà la riunione organizzativa per le squadre partecipanti. Le ostilità inizieranno a partire dal lunedì successivo.

Quest’anno è stata introdotta una grande novità: il Calcio a 5 Over 40. Ci sarà, dunque, la possibilità anche per gli Over di continuare a vivere la passione per il pallone in un clima di amicizia, divertimento e sana competizione. L’iniziativa è organizzata da Uisp e Pianeta Calcio, con il supporto della Sda Calcio Uisp Massa Carrara, che da anni promuove uno sport inclusivo, aperto a tutti e orientato al divertimento. Entusiasta il presidente della Uisp di Massa Carrara Giorgio Berti: "Mi auguro che tutte le partite possano svolgersi in un clima di massima correttezza sportiva, in una perfetta sinergia tra dirigenti di gara e calciatori e con il supporto di un folto pubblico che assista ed inciti in modo disciplinato".

Per maggiori informazioni e per iscrivere la propria squadra, è possibile contattare i numeri: 328 21.62.320 o 0585 241.796.