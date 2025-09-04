Calcio a 5 e 7 Cala il sipario sul Mundialito organizzato al centro sportivo Road. Jager/Pomps e Fc Horto Muso incoronati vincitori dall’Uisp

Le formazioni di Jager/Pomps e FC Horto Muso si sono aggiudicate il Mundialito 2025 rispettivamente nel calcio a 7 e nel calcio a 5. Il 12° Torneo Estivo Uisp ha consentito agli amatori di darsi battaglia sui campi in sintetico del Centro Sportivo Road.

Alla rassegna di calcio a 7 hanno partecipato ben 20 formazioni divise in 5 gironi da 4. La finalissima è stata vinta ai rigori da Jager/Pomps contro Mega Diamant dopo una grande partita terminata 2 a 2 nei tempi regolamentari. La finale dei playout, invece, se la sono aggiudicata i ragazzi del Bar Del Re La Fabbrica che hanno battuto il Real Madrink per 5 a 2.

Riconoscimenti individuali sono andati al portiere meno battuto Luca Lenzetti (Jager/Pomps) con 7 gol subiti ed al capocannoniere del torneo Gabriele Gandolfi (Sommelier Fc) autore di 11 reti.

Al Mundialito di calcio a 5, invece, hanno partecipato 12 squadre divise in 3 gironi da 4. Si è imposto FC Horto Muso che nella finale play off ha avuto la meglio per 3 a 2 su i rivali di AM Diamoci Un Taglio. La finale play out ha visto trionfare il Bar Del Re La Fabbrica sull’Aston Villa con un pirotecnico 11 a 6.

I premi personali sono andati al portiere meno battuto Marco Serra (Autolavaggio Apuano) che ha subito 14 gol ed al capocannoniere Marco Ricci (Aston Birra) che ha messo ha segno un totale di 17 reti.

Le competizioni sono state allestite dall’ormai esperto organizzatore Marcello Bertoloni ed hanno avuto l’avvallo tecnico della Uisp di Massa Carrara che ha fornito gli arbitri alla competizione. Proprio i vertici dell’Ente di Promozione Sportiva, il presidente Giorgio Berti ed il vice presidente Arturo Alberti, hanno presenziato alla cerimonia finale di premiazione.

Sono aperte adesso le iscrizioni ai campionati invernali a 5 ed a 7. Per maggiori informazioni e per iscrivere la propria squadra, è possibile contattare i numeri: 328 21.62.320 o 0585 241.796.