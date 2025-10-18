Calcio a 5. L’Atlante vola in Veneto

Quarta giornata di A2 Elite di calcio a 5 per l’Atlante Grosseto che oggi, dopo la bella vittoria del turno scorso, arriva in Veneto per provare il colpo sul campo del Mestre Fenice. Calcio d’inizio alle 16 al Pala Franchetti di Mestre per i ragazzi di mister D’Urso che dovranno dimostrare continuità. Dopo una sconfitta, un pareggio ed una vittoria, oggi l’Atlante pare una squadra più bilanciata rispetto all’esordio. Veneti che hanno cambiato la guida tecnica, con Landi e Campagner che sono la nuova coppia alla guida del Mestre Fenice. Lunedì la società aveva comunicato che era arrivata la risoluzione consensuale del rapporto con gli allenatori Luca Mastrogiovanni e Mirco Vecchiato. Il MestreFenice aveva ringraziato i mister per i risultati conseguiti con le Final di Coppa Italia della passata stagione (e di quella precedente con Mirco Vecchiato in panchina) e la semifinale play off dell’ultimo campionato di A2elite. Ma finora era arrivato un punto in tre partite per la formazione veneta, reduce dal pari per 3-3 di Milano per poi inanellare due sconfitte di fila contro Pordenone e Montegrappa. I veneti quindi scenderanno in campo con la voglia di fare subito bene, dopo il cambio in panchina. I grossetani invece andranno all’attacco della seconda vittoria di fila.