Calcio a 5, Nella rassegna di C1. Giornata da dimenticare per il Città di Massa. Vittoria in doppia cifra per il San Giovanni

San Giovanni

10

Città di Massa

6

SAN GIOVANNI: Bamundo, Celli, Berardi, Fernandes, Battagliotti, Zago, Biondi, Cerri. All. Duri.

CITTÀ DI MASSA: Salvatori, Torres, Russo, Laaribi, Verduci, Del Freo, Baldi, Marchi, Salcedo, Dopico, Gomez, Gonzalez. All. Fialdini/Fortini.

Arbitri: Dragone di Firenze e Labruna di Pontedera.

Crono: Bruschetini di Valdarno.

Marcatori: Zago 4 (S), Gui Fernandes 2 (S), Biondi (S), Beraldi 3 (S), Salcedo 2 (M), Dopico (M), Del Freo (M), Gomez (M), Russo (M).

SAN GIOVANNI VALDARNO – Dopo tre successi consecutivi è tornata a pagar pegno il Città di Massa, uscito battuto da Arezzo nella 20ª giornata del campionato regionale di Serie C1. Contro la terza della classe i bianconeri apuani hanno faticato già nel primo tempo, terminato sotto 4 a 1.

Nella ripresa i ragazzi dei coach Fialdini e Fortini non sono stati capaci di invertire la tendenza dimostrando troppa fragilità difensiva di fronte alle incursioni dei valdarnesi. La battuta d’arresto per fortuna non ha cambiato la situazione di classifica del Città di Massa che rimane pienamente in corsa per una salvezza che soltanto un mese fa sembrava tremendamente difficile.

Classifica: 53 Cus Pisa; 48 IBS Le Crete; 41 San Giovanni; 31 Vigor Fucecchio e Alberino; 30 Futsal Lucchese e Remole; 28 Atletico Fucecchio; 23 Città di Massa e Deportivo Chiesanuova; 22 Monsummano; 19 Virtus Poggibonsi; 17 La 10 Livorno; 10 Sporting Tau Futsal.

Gianluca Bondielli