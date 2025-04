Calcio a 5, sabato si saprà se saranno playout o retrocessione. Il Corinaldo invece è pronto a far festa. Audax Senigallia in bilico sul baratro

Ultime giornate di verdetti. Sabato le squadre anconetane conosceranno il loro destino: in A2, l’Audax saprà se saranno playout o se sarà retrocessione diretta. In B, game, set, match per il Corinaldo, di nuovo capolista, a un passo dalla promozione; il Cus Ancona a rischio playout. In B femminile, regular season terminata per l’Atletico Chiaravalle: saranno playoff. Ma prima la Final Eight di Coppa Italia.

SERIE A2 Dopo il pareggio allo scadere con il Potenza Picena (7-7), l’Audax conquista un’altra chance per rimanere nella categoria. "La squadra sta facendo uno sforzo immenso, visti le condizioni in cui ci alleniamo (tante assenze x impegni lavorativi), in una categoria che non ti permette certe sbavature. – commenta il tecnico senigalliese, Daniel Martin –. Sono soddisfatto di essere arrivato all’ultima partita avendo la possibilità di accedere ai playout, visto che ci davano per spacciati. La squadra darà tutto quello che ha, e il campo dirà se può bastare oppure no".

SERIE B Il Corinaldo vince con il Recanati (6-3), superando il Faenza e portandosi in testa alla classifica. Ora nelle sue mani la promozione: una vittoria a Teramo l’ultima giornata e sarà A2. "Sono colpito dalla straordinaria capacità di sacrificarsi da parte di tutta la squadra. – le parole di Michele Micci, premiato prima della gara con una targa con la quale la società corinaldese lo ha ringraziato per le oltre 300 presenze in maglia biancorossa (foto)- Abbiamo fatto in modo di stravolgere, per il momento, il campionato in meno di una settimana (la vittoria con il Recanati era stata preceduta da quella sull’allora capolista Faenza, ndr) e adesso ci siamo creati una possibilità che capita raramente". Lo Jesi vince proprio con la squadra faentina regalandosi il quarto posto. Il risultato che non t’aspetti arriva da Pescara, casa del fanalino di coda Real Dem già retrocesso: il Cus Ancona perde (2-1) e si giocherà la salvezza nell’ultima giornata con il Cus Macerata. "Una sconfitta che fa male- il commento del direttore operativo del Cus Ancona, Fabio Molinari- La tensione per l’importanza della partita non ci ha mai fatto entrare in partita. Sabato, di fronte al nostro pubblico, avremo l’occasione di dimostrare di meritare questa categoria".

SERIE B FEMMINILE Con la vittoria sul Pisa (6-0) l’Atletico Chiaravalle conquista due posti: il secondo e uno playoff. Ma prima la Final Eight di Coppa Italia in Puglia. La squadra marchigiana sarà impegnata venerdì 4 aprile nel quarto di finale con la formazione siciliana Team Scaletta. "Siamo pronti- esordisce il tecnico chiaravallese, Nicolò Molinelli -. Le ragazze le vedo molto concentrate e piene di entusiasmo, ma soprattutto le vedo lucide. Il bello viene ora: Final Eight e playoff, si fatica mesi per godersi questi momenti, sta a noi renderli più belli e lunghi possibili".

Alice Mazzarini