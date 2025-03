Calcio a 5 serie a femminile. Okasa Falconara in rimonta spegne il volo della Lazio

L’Okasa Falconara vince in rimonta il Derby dei Rapaci contro una Lazio rimaneggiata senza Vanessa, Pascual e Jokisalo. Finisce 4-2. Falconara con Isa Pereira autrice di un gol e due assist. Pronti, via e l’Okasa Falconara va subito a un passo dal gol con Balardin ma sulla linea c’è Barca che salva in corner. La Lazio difende bene, Barca è un totem al centro dell’area e le marchigiane fanno fatica a penetrare. Ci provano nei minuti finali con Pereira e due volte con Ferrara ma Pepe è attenta. Il fortino della Lazio regge e colpisce con Pantano al 15’46”: 1-0 per le padrone di casa. Le Citizens non ci stanno e in meno di un minuto pareggiano con Balardin servita da Pereira. Con il palo di Ferrata si va a riposo sul pari e al rientro in campo è subito Elpidio a impegnare Pepe, una, due e la terza volta, al 4’, è quella buona che trova l’incrocio e fissa il sorpasso. La bomber delle Citizens colpisce anche il secondo legno di giornata e così per raggiungere il 3-1 ci vuole la deviazione di Balardin sulla botta di Pereira con la Lazio in inferiorità per l’espulsione, doppio giallo, di Colucci. Accorcia Siclari con un gran tiro all’incrocio, riallunga l’Okasa con Pereira. La gara resta inchiodata sul 2-4 fino alla sirena. Un risultato che permette alle ragazze di coach Domenichetti di raggiungere quota 51 in classifica, capolista in vista delle gare del weekend della 22esima giornata. Falconara e Lazio si sfideranno nuovamente il 3 aprile nei quarti di Coppa Italia, ennesima sfida tra due squadre che giocano a viso aperto e con l’obiettivo di vincere facendo spettacolo.