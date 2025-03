Calcio a 5 serie A femminile. Okasa Falconara sbanca Molfetta e resta in vetta per altri 10 giorni

molfetta

1

falconara

4

: Torma, Caballero, Errico, Horvath, Ginosa, Pati, Matranga, Pellegrini, Gurrieri, Caputo, Boukaleb, Ayroldi. All. Iessi

OKASA FALCONARA: Sestari, Fernandes Balardin, Elpidio, Martín Cortés, Ferrara, Pesaresi, Praticò, Gregori, Pirro, Bordacchini, Gaspari, Scocchera. All. Domenichetti

Reti: 1’58’’ Ginosa, 14’02’’ Gaspari, 19’08’’ autogol Horvath, 29’08’’ Ferrara, 35’24’’ Elpidio

Nell’insolito anticipo del venerdì, l’Okasa Falconara sbanca Molfetta con una prova di grande maturità: l’1-4, dopo lo spavento iniziale, vale altri dieci giorni in vetta. Falconara in svantaggio dopo appena due minuti: Caballero colpisce il palo e Ginosa insacca sulla ribattuta. Al 15’ il pareggio: Cortés serve sul secondo palo Gaspari, che batte Torma. Nel finale, un pasticcio difensivo spalanca la strada a Balardin e Cortés di danzare in area e di trovare la deviazione sfortunata di Horvath nella propria porta. Al rientro Ferrara allunga con un mancino che non perdona. Chiude i conti Elpidio. In attesa dei risultati delle altre gare, Falconara mantiene il primato del campionato. Ora il pensiero corre già a domenica 9 marzo: alle 18 al PalaBadiali arriverà il Bitonto.