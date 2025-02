Calcio a 5, serie A2 maschile: battuti i Grifoni. In serie B Corinaldo e Jesi beffate. I primi si fanno raggiungere dal Cus Macerata a tre secondi dalla fine. L’Audax Senigallia torna a sorridere e lascia l’ultimo posto

"Una prestazione maiuscola", così la definiscono i presenti al Pala Panzini sabato scorso. L’Audax Senigallia ritrova la vittoria (con i Grifoni, 4-2) e fa un balzo in avanti in classifica, ora non più ultimo. Scattolini dà il via alla sfida, portando i suoi in vantaggio; Perez riporta la parità: la prima frazione di gioco si chiude sull’1-1. Il secondo tempo è un crescendo: il +1 lo segna di nuovo Scattolini servito da Medina; c’è spazio anche per i gol dell’estremo difensore senigalliese, capitan Chiarizia e di Bikaj, su assist, per entrambi, di Benigni. I Grifoni tentano di rientrare in partita con Metelli, ma non ce n’è per nessuno: è la giornata dell’Audax che strappa alla squadra umbra tre punti fondamentali. "Sapevamo quanto fosse importante questa partita – le parole dell’autore della doppietta, Paolo Scattolini-. Siamo arrivati alla partita preparati, principalmente a livello mentale. Abbiamo portato a casa tre punti e una grandissima prestazione grazie alla concentrazione di ognuno per tutta la durata della partita. Con questo spirito e questa voglia possiamo giocarci tutte le partite alla pari". Classifica 16° Roma 38, Russi 33, Prato 27, Grosseto 25, Lucrezia 22, Grifoni 21, Imolese 20, Rieti 19, Audax, Potenza Picena, Pontedera 10. SERIE B- Corinaldo e Jesi beffate: i corinaldesi, a tre secondi dal triplice fischio, si fanno raggiungere dal Cus Macerata (2-2); gli jesini, a cinque secondi dal termine, commettono il sesto fallo, regalando un tiro libero al Real Dem che lo sfrutta a dovere, segnando l’1-1 finale. "È stata una partita senza dubbio complicata, un po’ per le fatiche di Coppa Italia, ma soprattutto per le caratteristiche del Cus, squadra attenta e fisica. – commenta il corinaldese Michele Micci, autore della seconda rete- Ci teniamo il risultato utile così da preparare al meglio la trasferta di Chieti". Il Cus Ancona, dopo tre vittorie di fila, incappa nella seconda sconfitta, andando a perdere a Recanati (8-3). "Abbiamo retto fino a cinque minuti dalla fine, poi quando loro hanno segnato il 5-3 abbiamo un po’ mollato e il risultato finale ha preso una piega più ampia. – la disamina del tecnico anconetano Francesco Battistini- Non eravamo dei fenomeni prima, non siamo dei brocchi adesso, l’ho detto ai ragazzi. Con tre vittorie consecutive avevamo iniziato a guardare un po’ più distanti, invece bisogna tornare a guardare partita dopo partita".

Classifica 16° Faenza 30, Corinaldo 27, Chieti 25, Etabeta Fano 24, Jesi, Teramo 22, Cus Macerata 20, Recanati 19, Montegranaro 18, Cus Ancona 16, Real Dem 5.

Alice Mazzarini