Calcio a cinque Giornata fatale per il Futsal Massa. Perso il primato dopo il ko con Family Service Mc5

FAMILY SERVICE MC5: Padellini, Salmaso, Preci, Gennai, Ferrari, Vizzoni, Rosata, Tonelli, Polloni, Roggio, Micheletto, Cheli. All. Roggio.

FUTSAL MASSA: Bertipagani, Ristori, Vignali, Gazzoli, Pintore, Mussi Gab., Giovannetti, Baracca, Ammannati, Puglione, Menchini, Pintore, Barotti. All. Aliboni.

Arbitro: D’Agostino di Pisa.

Marcatori: Vizzoni 2 (F), Tonelli (F), Cheli (F), Roggio (F), Mussi G. (M), Puglione (M).

LIDO DI CAMAIORE - La prima giornata del girone di ritorno è risultata fatale al Futsal Massa che perdendo la sua seconda gara consecutiva ha dovuto cedere anche il primato nel campionato di serie C2. Al Pardini Sporting Center il Family Service ha chiuso sul 2 a 0 la prima frazione di gioco ma ad inizio ripresa i gol di Puglione e Mussi hanno riportato in parità i massesi. I padroni di casa, però, ci hanno messo più grinta e sfruttando qualche errore hanno vinto meritatamente. In classifica rimangono davanti Five To Five e Polisportiva Quattrostrade a 28 punti tallonate dal Family Service a 27 con il Futsal Massa che scende al quarto posto restando fermo a 25. Sabato gli apuani ospiteranno l’Elba 97.