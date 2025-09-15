Calcio a cinque, via con la Coppa di Divisione. Il Prato pareggia in Mugello. Italgronda vince contro Livorno

Una vittoria e un pareggio per le pratesi nella prima giornata della Coppa della Divisione. A vincere è stata l’Italgronda Futsal Prato, che ha espugnato il campo del Livorno 9 Boca con il punteggio di 3-2 grazie alle reti di Della Marca, Maggini ed El Gallaf, autore del gol decisivo. Questa la formazione impiegata da Calamai: Buti, Laino; Andrada, Baldecchi, Cavataio, De Stefano, Della Marca, Di Maso, El Gallaf, Maggini, Piccirilli. Nel prossimo turno del triangolare di qualificazione i pratesi affronteranno il Versilia.

Il Montebianco Prato Calcio a 5 ha invece colto un pareggio (1-1) a Borgo San Lorenzo contro la Mattagnanese. Risultato sbloccato a 2’50’’ dalla fine quando, a seguito dell’espulsione di Martini per doppio giallo, arriva l’1-0 dei padroni di casa con Masini su punizione. Praticamente immediato il pareggio biancazzurro, con Bellocci impiegato da portiere di movimento. Tra i pali si sono alternati capitan Giannattasio e Cerri, Berti in campo nonostante gli acciacchi della preparazione.

Positivi gli esordi di Ciardelli, dell’argentino Garcia e per i due 2008 Acciai e Prota, primi minuti nel futsal per l’ultimo arrivato Riccardo Bezzini, classe 2005 che l’anno scorso ha militato nel Casalguidi e prima ancora con Signa, Pistoiese, Margine Coperta, Tritium e Virtus Bergamo.

Il tecnico Pullerà ha schierato: Giannattasio, Cerri; Ciardelli, Bellocci, Garcia, Berti, Fazzini, Benassai, Acciai, Prota, Bezzini, Martini. Sabato alla Campi Arena secondo match del triangolare, avversaria l’Arpi Nova.

Massimiliano Martini