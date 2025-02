Calcio Allievi regionali. Ottima Pontremolese. La vittoria nel finale

Pontremolese 2 Folgor Marlia 1

PONTREMOLESE: Ghiselli, Rosa (63’ Salim), Ebano, Carnesecca, Quechtati (83’Salliu), Manati (79’Pagani), Ferri Tommaso, Matellini (66’Carnovale), Palladini, Filippi (57’ Ballestracci), Netipanyj (57’ Es Sabri). All.: Chelotti.

FOLGOR CALENZANO: Calamai, Ceccherini (46’ Muca), Landini, Brogi (66’ Cirillo), Barucci, Libiu (69’ Nardi), Liguori, Naldoni (69’ Fossi), Curri, Fantaci, Matranxhi. All.: Pieri.

Arbitro: Tozzi di Carrara.

Marcatori: 64’ Palladini (P), 75’ Matranxhi (FC), 84’ Salim (P).

Note: al termine della partita espulso Fossi.

Normalità nella prima frazione, frenesia, dinamica, rincorse e gol nel secondo tempo per sigillare il risultato da parte dei ragazzotti della Pontremolese (nella foto) contro la Folgore Calenzano piegato nei minuti finali. Gli azzurrini con i tre punti conquistati nella partita-recupero della diciottesima giornata tornano sul quinto predellino della classifica del campionato regionale allievi. Lo spettacolo non è comunque mancato fra due antagoniste che per motivi opposti si sono calate sul Lunezia decise a raccogliere punti dal confronto che riguardava ad una classifica da migliorare per entrambe. L’ha spuntata la "banda" di Giorgio Chelotti, con pieno merito, facendo pendere decisamente la bilancia in suo favore, soprattutto nella seconda frazione e con un finale ad alta gradazione emotiva. Una vittoria che esalta il valore dei giovani lunigianesi che hanno sbloccato il risultato dopo 64’ minuti di gioco con Palladini bravo nello sfruttare un assist di Tommaso Ferri. Il pareggio degli ospiti arriva a un quarto d’ora dalla fine con un tiro in diagonale di Matranxhi che prima di piegare le mani di Ghiselli subiva la decisiva deviazione di un difensore della squadra di casa. Il gol-vittoria porta la firma di Salim, perfetta la scelta di tempo nell’inzuccata ad anticipare il portiere ospite.

CLASSIFICA

Pietrasanta 45, San Marco Avenza 39, Zenith Prato 38, Porcari 37, Pontremolese e Prato 36, Fortis Juventus e Pistoia Nord 25, Ghiviborgo 24, San Giuliano 23, Folgor Calenzano 22, Rinascita Doccia 18, Olimpia e Viaccia 17, Giovani Via Nova 14, Folgor Marlia 12.