Calcio Coppa Promozione: Faro Gaggio e Petroniano sorridono. Tre derby decisi solo dai rigori. Il Bentivoglio batte il Granamica

Gol e spettacolo nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Promozione che sono andati in scena mercoledì sera.

Per quanto riguarda il girone C – il raggruppamento in cui sono state inserite le otto formazioni bolognesi che militano in questa categoria – il calendario ha previsto quattro derby e, di questi, ben tre si sono decisi alla lotteria dei calci di rigore.

Il Faro Gaggio ha avuto la meglio del Valsetta Lagaro dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi a reti bianche, il Bentivoglio si è dimostrato più freddo del Granamica dopo che al 90’ era terminata 1-1 mentre il Petroniano è passato sul campo dell’Msp dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

L’unico derby a non concludersi con i penalty dagli 11 metri è stato quello tra Felsina e Atletico Castenaso che ha visto prevalere gli ospiti con il punteggio di 0-1.

I risultati del girone C: Casumaro-Masi Torello Voghiera 2-0, Centese-X Martiri (7-8 d.c.r), Faro Gaggio-Valsetta Lagaro (5-4 d.c.r.), Felsina-Atletico Castenaso 0-1, Granamica-Bentivoglio (2-3 d.c.r.), Msp-Petroniano (4-6 d.c.r.), Valsanterno-Sparta Castelbolognese 2-0, Virtus Castelfranco-La Pieve Nonantola 0-4.

I sedicesimi di finale si giocheranno mercoledì 26 novembre. In attesa di ufficializzazione da parte del Crer, queste saranno le sfide del girone C: Petroniano-Faro Gaggio, Atletico Castenaso-La Pieve Nonantola, X Martiri-Casumaro, Valsanterno-Bentivoglio.

Ecco, infine, la lista delle altre ventiquattro qualificate: Bibbiano San Polo, Carignano, Carpaneto Chero, Castellana Fontana, Futura Fornovo Medesano, Luzzara, Riese, Colorno, Baiso Secchia, Castelnuovo, Casalgrande, Medolla, San Michelese, Bagnolese, Solierese, Sporting Scandiano, Cervia, Vis Novafeltria, Diegaro, Classe, Gambettola, Bagnacavallo, Riccione, Bellariva.