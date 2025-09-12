Calcio Eccellenza: lo Zenith Prato, prossimo avversaro di campionato, è stato subito eliminato. Massese, buon rodaggio in Coppa . Biagi al posto dell’infortunato Bacci

Il primo turno di Coppa Italia ha funzionato come una sorta di rodaggio per la Massese che adesso dovrà dimostrare di aver registrato bene i meccanismi di squadra domenica al debutto in campionato. Contro la giovane formazione del Real Forte Querceta i bianconeri di Davide Marselli hanno alternato buone cose a dei passaggi a vuoto. Ne sono scaturiti solo due pareggi con conseguente passaggio del turno ai rigori. C’è chi ha fatto peggio, però, come lo Zenith Prato. Il primo, ambizioso, avversario delle zebre in campionato è uscito subito di scena dalla Coppa d’Eccellenza rimediando due sconfitte, una in trasferta (1-0) e l’altra in casa (0-2) contro la Real Cerretese.

Gli amaranto allenati da Simone Settesoldi, che hanno mantenuto la stessa intelaiatura della squadra che ha conquistato oltre 40 punti nello scorso campionato di Serie D, rimangono ugualmente una delle formazioni più accreditate nel girone A ma la loro prematura eliminazione fa capire che questo sarà un campionato altamente equilibrato con sorprese all’ordine del giorno.

La Massese oggi effettuerà l’ultimo allenamento della settimana al termine del quale verranno diramate le convocazioni. E’ ancora out il terzino Cristian Bacci per il lieve problema fisico che lo ha costretto alla sostituzione domenica a fine primo tempo. Al suo posto come quota potrebbe essere riproposto Filippo Biagi che si posizionerebbe sulla corsia di destra con conseguente utilizzo a sinistra di Marchini o Favret. Hanno fatto registrare qualche linea di febbre, invece, sia Caponi che Lasagna che non ha impedito loro di allenarsi e che non dovrebbe pregiudicarne la disponibilità per la sfida di domenica. Resta da capire se a livello tattico il mister di Fiumaretta cambierà ancora qualcosa visto che anche nella ripresa di domenica ha aggiustato l’assetto in corsa.

I due punti di penalizzazione rappresentano sicuramente un fardello ulteriore col quale fare i conti ma c’è la speranza che compattandosi la squadra possa trasformare questo elemento negativo in ulteriore benzina aumentando la determinazione in campo.