Calcio Entra nel vivo della competizione il Torneo delle Frazioni di Montignoso Memorial Paolini. Cinquale piega il Prado e sale in vetta. A segno Verona (doppietta) e Sbarra

Con un’ottima partita la frazione del Cinquale si è garantita la vittoria contro il Prado nella terza giornata della XX Edizione del Torneo delle Frazioni di Montignoso – Memorial Giancarlo Paolini e di fatto la qualificazione al turno successivo della seguitissima competizione montignosina. Resta da capire se gli attuali 6 punti in classifica basteranno ai biancocelesti del tecnico Marcello Baldi per andare dritti in semifinale o se serviranno soltanto per avere un posto nei playoff. Tutto dipenderà dall’esito dell’ultimo incontro fra Capanne (5 punti) e Montagne (1 punto) che emetterà i verdetti finali tenendo presente che il Prado ha chiuso a 3 punti.

Il Cinquale è partito forte segnando al 20’ il gol del vantaggio con Verona e sfiorando a più riprese il raddoppio sempre con Verona e Gabrielli. Il Prado proprio sul finire del tempo è riuscito a sorpresa a pareggiare con Fantini (38’).

Nella ripresa ancora Verona al 55’ ha di nuovo portato avanti il Cinquale che ha poi chiuso definitivamente il match al 76’ con Sbarra. Grande affermazione per i marinelli che di fronte avevano un avversario privo di due titolari come Brizzi e Toncelli ma pur sempre molto competitivo e con un blocco in squadra di giocatori impegnati nella stagione appena terminata con la Massese (Cozzolino, Bertipagani, Andrei e Lorenzini).

Le formazioni scese in campo- Cinquale: Mariani, Gabrielli J., Grassi, Sbarra, Baldi Mar., Ramacciotti, Gabrielli I., El Hadoui, Verona, Erpen, Orlacchio. A disp. Masini, Baldoni, Ciuca, Cherubini, Mulinacci, Baldi Mat., Traggiai. All. Marcello Baldi. Prado: Cozzolino, Bertipagani, Nicoletti, Nicolini, Andrei, Tonazzini, Gabrielli, Fantini, Lorenzini, Fortini, Martinez. A disp. Lombardi, Barbieri, Vietina, Lenzetti, Giorgini. All. Mario Bertelloni.

Gianluca Bondielli