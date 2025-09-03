Calcio Entra nel vivo il Memorial Franco Buono organizzato dalla Tirrenia e riservato ai Giovanissimi. Il Seravezza naviga a vele spiegate. Promosso anche il Qm Massarosa

Sta entrando nel vivo sul campo di via dei Lecci il Memorial Franco Buono, torneo di calcio a 11 riservato alla categoria Giovanissimi intitolato ad un’altra figura storica della società Asd Tirrenia Ronchi. Alla competizione partecipano 12 squadre divise in quattro gironi all’italiana. Al termine della fase di qualificazione accederanno ai quarti di finale le prime due formazioni classificate di ogni raggruppamento. Qualche girone ha già dato i propri verdetti. E’ il caso del “C“ dove il Seravezza ha vinto con largo margine entrambe le gare contro Tarros Sarzanese (4-0) e Carrarese Giovani (4-1) classificandosi al primo posto. Lo scontro tra Carrarese Giovani e Tarros Sarzanese è poi finito in parità (2-2) e sono stati così gli apuani a passare per secondi per migliore differenza reti. Il girone D, invece, se lo è aggiudicato l’Academy Qm Massarosa che a sua volta ha battuto sia la Carrarese Calcio (2-1) che la Pontremolese (3-2). I lunigianesi si sono, comunque, garantiti la qualificazione imponendosi sulla Carrarese Calcio (1-0). I giochi sono già fatti anche nel girone A dove il Colli Ortonovo avendo perso sia col Pietrasanta (0-9) che col Don Bosco Spezia (1-3) è eliminato. Le altre due squadre si contendono il primo posto ed il conseguente posizionamento nella griglia dei quarti di finale. Il girone B rimane quello ancora più incerto perché sinora si è giocata solo la gara tra San Marco Avenza e Canaletto, vinta di misura dagli apuani (1-0).

Adesso entrerà in scena il Viareggio e vedremo che impatto avrà. I quarti di finale del Memorial Franco Buono si giocheranno tra giovedì 4 e venerdì 5 settembre (due partite a serata). Le semifinali sono, invece, calendarizzate per domenica 7 settembre con finalissima programmata per mercoledì 10 settembre alle ore 19.30.

Gianluca Bondielli