Calcio femminile. Le ragazze dell’Under 15 sfiorano l’impresa

Si è chiusa l’avventura, ma c’è comunque soddisfazione in casa biancorossa. Termina, infatti, nella terza partita del triangolare interregionale il percorso delle ragazze dell’Under 15 che vengono sconfitte 2-1 dal Pescara, dopo che entrambe le formazioni avevano battuto il Celano. La squadra allenata da Lucarelli passa addirittura in vantaggio, grazie alla rete realizzata dalla Corbelli e soltanto nell’ultimo quarto di gara si fa recuperare dalle abruzzesi. Resta comunque un risultato straordinario per le grifoncelle, visto che nessuna squadra femminile fino ad oggi era riuscita ad arrivare fino alle porte del torneo nazionale. Gli applausi, a fine gara, dei genitori biancorossi accorsi in massa per sostenere le ragazze testimoniano la crescita e i progressi tecnici fatti dal gruppo sotto la direzione di Mauro Lucarini.