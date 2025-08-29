Calcio I ragazzi di De Angeli si aggiudicano il triangolare disputato al “Bottero“. Memorial Caroli alla Villafranchese. Mulazzo e Filattiera si arrendono

Sarà anche estate, la voglia di mare è ancora tanta, in momenti come questi il calcio non è ancora “roba seria”, ma per chi corre e suda, come fa Luca Caroli, anche le amichevoli assumono toni significativi. Infatti, nel triangolare dedicato al compianto fratello Riccardo vinto dalla sua Villafranchese, su Filattiera (2-1) e Mulazzo (1-0), il capitano dei gialloneri ha sollecitato, i compagni a calare nelle due partite il massimo per sovvertire un pronostico che alla vigilia vedeva i rossoblù di Furia godere dei favori del pronostico. Subito le note liete: l’altra sera al “Bottero“ i gialloneri letteralmente trascinati e protetti dal trio Caroli, Alessio Malatesta e Pettazzoni, due ‘operai’ che hanno lavorato una quantità infinita di palloni e un fine dicitore che ha tenuto acceso un motore che ha girato a pieni giri. Ecco il dettaglio tecnico dei confronti

Filattiera

0

Mulazzo

2

FILATTIERA: Agostinelli, Mariani, Surace, Guelfi, Bellacci, Romito, Tamagna, Malatesta, Bortolasi, Bresciani, Gabrielli. All. Cerutti.

MULAZZO: Cibei, Cosentino, Santini, Filippi, Manenti, Bellotti, Luccini, Bellè, Braida, Capo, Cissè. All. Furia.

Arbitro: Cerioli.

Marcatori: 17’ Luccini, 34’ Braida.

Villafranchese

2

Filattiera

1

VILLAFRANCHESE: Menchini, Ciuffani, Bonotti, Caroli, Malatesta Alessio, Bianchi, Menghini, Formentini, Branca, Preti, Trevisan. All. De Angeli.

FILATTIERA: Agostinelli, Di Martino, Surace, Guelfi, Bellacci, Tozzi, Del Secco, Malatesta Stefano, Bortolasi, Bresciani, Gabrielli. All. Cerutti.

Arbitro: Olivieri.

Marcatori: 4’ Preti, 12’ Stefano Malatesta, 33’ Menghini.

Villafranchese

1

Mulazzo

0

VILLAFRANCHESE: Liccia, Ciuffani, Coduri, Caroli, Malatesta Alessio, Pettazzoni, Marchionna, Ortelli, Branca, De Negri, Vicari. All.: De Angeli.

MULAZZO: Cacchioli, Cosentino, Mussi, Tavaroni, Manenti, Pezzoni, Lisi, Bortolasi, Bracco, Capo, Bernieri. All.: Furia.

Arbitro: Cerioli.

Marcatore: 2’ Alessio Malatesta.