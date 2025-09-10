Calcio In Eccellenza i bianconeri del tecnico Marselli debuttano allo stadio Vitali. Massese, attenzione allo Zenith Prato. Caponi: "Ci attende una gara importante»

Espletato il proprio dovere in Coppa la Massese ora si concentra sul debutto in campionato di domenica contro lo Zenith Prato. "Troveremo una squadra retrocessa non per demeriti sul campo ma per una penalizzazione – ha spiegato Andrea Caponi, migliore in campo mercoledì –. Ci aspetta una partita importante contro un’avversaria costruita come noi per far bene e dovremo farci trovare pronti". L’esperto centrocampista non è preoccupato da questa Massese ancora in rodaggio. "Nelle prime gare c’è sempre da faticare. La squadra è stata costruita piano piano e ha poche amichevoli nelle gambe. E’ normale aver bisogno di giocare più gare per essere in condizione ma l’importante era creare entusiasmo e portare a casa la vittoria. Il fatto che abbiamo faticato nei primi tempi e siamo usciti fuori nei secondi mi rende fiducioso. Vuol dire che è solo una questione prettamente fisica che miglioreremo con gli allenamenti. Per fare un campionato di vertice dobbiamo metterci nell’ordine delle idee di aumentare tutti le prestazioni dei singoli".

Per Caponi è stato ottimo l’impatto con lo stadio e la tifoseria. "Il terreno era in buone condizioni e trovare un campo bello è fondamentale. Le responsabilità così passano tutte a noi giocatori. Ai tifosi posso fare solo i complimenti per il fatto che dopo anni duri sono ancora lì sugli spalti a trascinarci".

Un commento è stato dedicato agli addii registratisi la settimana scorsa. "Quando succedono queste cose, ed io ne ho vissute tante, è sempre un dispiacere. E’ andato via un compagno di Massa legato alla città, buonissimo giocatore e super positivo. Ha avuto i suoi motivi personali e non possiamo che prenderne atto. Massimo rispetto per lui come per gli allenatori che hanno tenuto sempre un atteggiamento professionale. La società ha subito rimesso mano alle pedine che mancavano e le ha sostituite. Noi pensiamo ad allenarci ed a giocare la domenica".

Gianluca Bondielli