Calcio In Prima i rossoblù stanno intensificando la preparazione in vista del match di Coppa. Mulazzo, Bortolasi apre le ostilità. Il Ceparana pareggia all’ultimo tuffo

Ceparana1Mulazzo1

CEPARANA: Fiorito (1’ st. Grandacci), Chiappini, Scirocco (Russi 1’ s.t.), Terminello, Bertano (1’ st. Chiappucci), Sciuti, Angeli (15’ st. Braglia), Giorgi (Chiodetti 15’ s.t.), Valletta (15’ st. Simonini Gian Marco), Gasparotto (15’ st. Tarasconi Francesco), Agolli (15’ st. Lorenzini), Chiappini (15’ st. Simonini Matteo). All.: Marco Tarasconi.

MULAZZO: Cacchioli (12’ st. Cibei), Cosentino, Mussi, Cham (1’ st. Pezzoni), Santini, Bellotti, Tavaroni (1’ Lisi), Bortolasi (15’ Luccini), Bracco (15’ st. Occhipinti), Capo, Iaropoli (1’ st. Cissè). All.: Luca Furia.

Arbitro: Staglioli.

Marcatori: 11’ st. Bortolasi, 34’ st. Francesco Tarasconi.

CEPARANA – Il Mulazzo che Luca Furia ha in mente non c’è ancora, non ci sono stati progressi significativi rispetto alle esibizioni messe in visione durante lo svolgimento del Memorial Riccardo Caroli. Allo stadio Incerti di fronte ai padroni di casa del Ceparana, squadra militante nel campionato di Prima Categoria ligure, i rossoblù, con le gambe e le idee affaticate dai pesanti carichi di lavoro, hanno comunque evidenziato una costante pressione che però non ha prodotto gli effetti sperati. È piaciuto soprattutto, dando l’esempio, la gran mole di gioco calata nei due tempi da uno straordinario Capo, a centrocampo Bortolasi ha evidenziato di non trovarsi a suo agio nella nuova posizione di centrocampista metodista, mentre in quelle poche occasioni che si è trovato sulla corsia di sinistra ha finito per creare la superiorità numerica.

Bellotti pur con un tocco di troppo sta avviandosi profilo ideale per sviluppare con un gettito continuo il gioco sulle fasce, con gli esterni che hanno cercato il cross (soprattutto Tavaroni e Lisi) che hanno provato l’affondo arrivando all’assist.

Nella seconda parte dell’amichevole i lunigianesi si sono resi pericolosi con un tiro rasoterra di Bortolasi scoccato dal limite dell’area che andava a sbattere sul palo interno gonfiando la rete della porta difesa da Grandacci. Solo a pochi minuti dalla fine Marco Tarasconi riusciva ad approfittare di una “frittata“ difensiva depositando in rete la palla dell’1-1.

Domani sera altro test per il Monzone del tecnico Luca Furia, un’occasione importante per mettere minuti nelle gambe dei giocatori in vista del turno di Coppa Toscana.

Ebal.