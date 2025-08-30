Calcio In Promozione conto alla rovescia per l’inizio del campionato. La San Marco ospita il Firenze Ovest. Montignoso, esordio a San Piero a Sieve

Il fischio d’inizio al campionato di Promozione è alle porte. Domenica 14 settembre, alle 15,30, San Marco Avenza e Montignoso inizieranno il proprio percorso verso il sogno Eccellenza all’interno di un girone complesso. La Lega Dilettanti della Toscana, intanto, ha finalmente annunciato il calendario: si parte il 14 settembre, si chiude il 26 aprile, con in mezzo 15 gare d’andata e altrettante di ritorno.

Esordio casalingo per gli avenzini, che ospiteranno il Firenze Ovest, a cui seguirà la vicina trasferta in casa del Pietrasanta. A seguire, due match consecutivi al ‘Deste’ contro Luco e Fortis Juventus prima di far visita al Cubino alla quinta giornata. "Prima o dopo bisognerà affrontare tutti gli avversari. Mi dispiace che nel primo mese ne avremo 3 su 4 in casa, perché significa che a gennaio, subito dopo la sosta, dovremo viaggiare parecchio e non sarà facile dato anche il clima" ha commentato il tecnico della San Marco Giovanni Putti, che ha anche ricordato il prossimo impegno di Coppa fissato per le 17,30 di questa domenica in casa contro il Forte dei Marmi (nel triangolare che comprende anche il Montignoso).

Avvio esterno, invece, per i montignosini, che per la prima sfida di campionato saranno ospiti del San Piero a Sieve. L’esordio al ‘Del Freo’ sarà infatti alla seconda giornata e vedrà i rossoblù sfidare lo Jolo Calcio. Quindi un’altra trasferta, in casa della Pontebuggianese, a cui seguirà la gara interna contro il Casalguidi e quella esterna sul campo del Forte dei Marmi nel quinto turno. "Il nostro calendario inizia con delle partite toste – ha spiegato il tecnico dei montignosini Gabriele Ricci –, perché affrontiamo squadre rodate che conoscono bene la categoria. Noi invece siamo una neopromossa e quindi avremmo preferito esordire in casa o contro squadre più abbordabili almeno sulla carta". Per attendere il derby bisognerà invece aspettare fino all’ultima giornata: andata il 21 dicembre a Montignoso, ritorno il 26 aprile di quel di Avenza.

Alessandro Salvetti