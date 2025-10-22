Calcio In Seconda il San Vitale rialza subito la testa mentre il Pontremoli marcia spedito. Il Serricciolo non soffre di vertigini. Gilli: "Il primato ci riempie di gioia»

Terza vittoria consecutiva, tredici punti in cinque partite, 12 gol all’attivo, quattro al passivo, più due in media inglese. Questo è il bottino realizzato dal Serricciolo, in questo sorprendente avvio di campionato, che consente alla squadra allenata da Nicola Bambini di mantenersi in solitaria sul tetto più alto della classifica di Seconda Categoria. I gialloblù lunigianesi tallonati ad una sola lunghezza dal tritasassi Massarosa (12 punti) e a due dal Pontremoli, a sua volta inseguito dal Valfreddana (10).

"Per noi, – afferma il team manager Gilli – la partita contro la Villafranchese era una prova importante, per dare continuità al nostro avvio di campionato e per confermare quello spirito di squadra dimostrato fino ad oggi. Ecco perché la vittoria contro i gialloneri è un risultato importante. Sono sincero, la società è felice di ritrovarsi prima in classifica, ma ciò che mi dà più soddisfazione è di avere la sensazione non di giocare in undici, ma con tutti e venti i giocatori in campo. Questo è lo spirito che vuole Bambini e non vuole che ci abbandoni mai, per affrontare al meglio le prossime partite che saranno sempre più dure e difficili".

Se in casa del Serricciolo si respira aria nobile che per certi aspetti sconfina in un clima di comprensibile generale soddisfazione, la stessa aria c’è anche a Pontremoli ma mister Guastini avverte: "Godiamoci in pace questa vittoria, ma non concediamoci a nessuna maliziosa sbirciatina. Noi dobbiamo continuare in tutta umiltà nel nostro processo di crescita senza guardare verso zone che appartengono ai tanti squadroni presenti nel nostro girone".

San Vitale ancora “corsaro“, questa volta la comitiva di Ivano Gigli viola il campo del Monzone. I biancorossi si sono dimostrati squadra gagliarda, sicura, che sa giocare un buon calcio, che può andare anche in sofferenza, dimostrando di essere gruppo molto unito, con lo spirito giusto. Alessandro Fini resta al suo posto. Fiducia confermata il giorno dopo la seconda sconfitta interna con il San Vitale.

"Fiducia – dice il presidente Sisti del Monzone – temporaneamente illimitata, per usare un paradosso che il calcio d’oggi non solo avalla ma addirittura impone". Il massimo esponente del sodalizio biancorosso tira giù la saracinesca: "La società ha sposato un progetto e lo porta avanti con coerenza – conclude –, non c’è spazio per le illazioni".

Match ricco di gol (6) e di sgrammaticature quello mandato in onda tra Atletico Carrara e Gragnolese. Vittoria che vale doppio quella centrata dal Monzone sul Segromigno. Sbanda paurosamente il don Bosco sul campo del Seravezza.