Calcio La società del presidente Antonio Morelli in passerella a CarraraFiere. Don Bosco Fossone che spettacolo!: "Uniti dai sani valori dello sport»

Una presentazione in grande stile in una location caratteristica come quella di CarraraFiere, all’interno della tradizionale “Festa della Birra“. La Usd Don Bosco Fossone non poteva aprire in maniera migliore la sua nuova stagione sportiva 2025/2026 con un grande evento aperto al pubblico che ha permesso di condividere un momento importante del suo percorso sportivo, educativo e sociale con atleti, famiglie, tifosi ed appassionati. Durante la serata, condotta con grande professionalità da Federico Gennarelli di Radio Sportiva, hanno avuto modo di salire sul palco tutte le componenti della società, a partire dal nuovo direttivo e dai nuovi dirigenti, proseguendo con lo staff sanitario e gli staff tecnici per finire con tutte le squadre, dai più piccoli dell’attività di base fino alla prima squadra reduce dall’esaltante vittoria in Coppa di categoria. In totale hanno sfilato con orgoglio sul palco oltre 200 atleti, tutti vestiti con la divisa di rappresentanza della società.

Molto gradita è stata la presenza delle autorità istituzionali e sportive che hanno accettato l’invito del sodalizio carrarese. "Questa presentazione rappresenta il cuore della nostra identità – ha dichiarato il presidente Antonio Morelli –. Una comunità coesa, unita dai valori dello sport, dell’educazione e del rispetto. Iniziamo la nuova stagione con grande entusiasmo e tanta voglia di crescere ancora, insieme".

"Abbiamo costruito una società solida, con un’organizzazione più strutturata e una forte visione per il futuro – ha aggiunto il direttore generale Luca Cimino –. Siamo veramente felici di aver mostrato a tutti il lavoro che c’è dietro le quinte e la passione che ci anima ogni giorno".

Gianluca Bondielli