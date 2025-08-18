Calcio Le squadre lunigianesi si preparano all’inizio stagione. Entusiamo intorno al Mulazzo : "Miglioreremo i risultati passati»

Inutile stare lì a girarci tanto intorno, c’è entusiasmo al Mulazzo edizione 2025-26 del presidente Lorenzo Bergamaschi. La truppa affidata alle "cure" del nuovo tecnico Luca Furia da due settimane ha mosso i primi passi verso una stagione che dopo i temporali registrati in quella passata, poi seguiti dalla fuga di Leccese, a ruota da quella di Grasselli e dalla ‘sfuocata’ foto ferragostana, adesso hanno assunto colori meno plumbei che fanno ben sperare per un domani migliore. Il diggi Stefano Strata in chiara sintonia con l’area tecnica ha vestito dei colori rossoblù profili di sicuro affidamento e giovani importanti per il palco della Prima categoria. Adesso, ci troviamo di fronte a un gruppo con 17 volti noti, nove ed essenziali gli "innesti". La società ha fatto le cose con realismo, al passo con i tempi. Nessuna spesa folle, dentro il miglior numero uno della provincia Cacchioli, un attaccante col fiuto del gol come Martini, per le due corsie è arrivata la ‘Freccia’ Lisi, nelle ultime ore, prima della partenza sono stati scritturati Bellè, Braida, Cosentino e Iaropoli. A centrocampo dopo essersi assicurate le prestazioni del giovane più interessante della LunigianPalla Pezzoni sono stati confermati Cham, Bellotti, Luccini, Del Rio, Filippi. Tutto il resto appartiene alla compattezza di un collettivo ormai sperimentato, cementato da amicizie sincere e solide. "E’ un ottimo gruppo – sostiene Strata – formato da persone serene e convinte dei propri mezzi. Miglioreremo il percorso della passata stagione e consolideremo il lavoro sviluppato in queste ultime due settimane". "Sono convinto – conclude – che si sia messa insieme una buona squadra per un torneo che andremmo ad affrontare cercando di mischiare l’esperienza dei veterani con le qualità dei molti giovani". "Lavoriamo con voglia ed entusiasmo –ha detto Furia – per affrontare la stagione col piglio giusto cercando di indirizzare fin dalle prime battute un percorso condiviso fatto di impegno e voglia di mettersi a disposizione l’uno dell’altro".