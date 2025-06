Calcio, nel memorial paolini si è delineato il quadro del girone A che ha visto accedere alle semifinali il cerreto. La Renella supera di misura il Cervaiolo ma entrambe disputeranno i playoff

Sono arrivati tutti i verdetti dal girone A del XX edizione del Torneo delle Frazioni di Montignoso – Memorial Giancarlo Paolini. A darli è stato il match tra Renella e Cervaiolo che i gialloverdi si sono aggiudicati di stretta misura (1-0) ma dominandolo. Il gol è arrivato in avvio, al 13’, grazie a Landucci e pochi minuti, al 17’, l’espulsione di Manfredi ha fatto svoltare definitivamente la parta. Il Cervaiolo, già indebolito dalle assenze di Tognoni e Tognocchi, non è più riuscito ad opporre resistenza ed ha rischiato più volte di capitolare una seconda volta. Con questo successo la Renella termina al secondo posto col Cervaiolo al terzo. Entrambe le formazioni giocheranno i playoff. Ininfluente l’ultima sfida del girone tra il Cerreto, già certo del primo posto e dell’accesso alla semifinale, e la Piazza, ultima ed eliminata.

Le formazioni scese in campo. Renella: Azioni, Mosti, Menchini, Nicolini, D’Alessandro, Vietina, Chioni, Grasselli, Manfredi, Offretti, Landucci. A disp. Camera, Cavallini, Ugoletti, Lorenzetti, Pallonetto, Zampolini, Del Giudice. All. Landucci. cervaiolo: Nucci, Favret, Coda, Manfredi, Sacchetti, Mustone, Boccardi, Martinucci, Navari, Monaco, Picconcelli. A disp. Maggiani, Rustighi, Pucciarelli, Panaino, Conte, Farusi. All. De Angeli.

Gianluca Bondielli