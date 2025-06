Calcio Nel torneo delle “Frazioni di Montignoso“ è tempo di playoff. Renella e Prado promettono scintille. Chi vince approda in semifinale

E’ tempo di playoff nel XX Torneo delle Frazioni di Montignoso - Memorial Giancarlo Paolini. Iniziano gli scontri da dentro o fuori nella seguitissima rassegna calcistica montignosina che ha già fatto due vittime illustri. Nel girone A, infatti, è stata eliminata a sorpresa La Piazza, frazione che lo scorso anno era arrivata in finale ed anche in questa edizione era partita con una squadra forte inserita di diritto tra le favorite. Ha destato scalpore pure l’eliminazione nel girone B delle Montagne che ormai ci avevano abituato a superare di slancio la fase di qualificazione.

Stasera è di scena la prima sfida ad eliminazione diretta tra Renella e Prado con inizio alle ore 21.30 ed in palio c’è un posto in semifinale. Questo primo playoff sarà anticipato alle ore 20.15 dalla gara del torneo dei Piccoli Amici tra Cervaiolo e Montagne. Domani sera il programma prevede un’altra partita dei Piccoli Amici, quella tra Capanne e Cerreto, alle ore 20.15 come preludio al match dei grandi tra Cinquale e Cervaiolo (ore 21.30).

Si tratta di due play-off dal pronostico estremamente incerti nei quali un singolo episodio potrebbe fare la differenza. Rimarranno a guardare per il momento Cerreto e Capanne che si sono guadagnate la leadership nei rispettivi gironi garantendosi così l’accesso diretto alle semifinali.

Lunedì 30 giugno il Cerreto affronterà la vincente di Cinquale-Cervaiolo e martedì 1 luglio le Capanne si scontrerà con la vincente di Renella-Prado. La finalissima è in programma domenica 6 luglio.

Gianluca Bondielli