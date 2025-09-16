Calcio Nella Coppa Italia di Promozione buona la prima dei rossoblù. Montignoso, prova di grande carattere: "Un successo ampiamente meritato»

Buona la prima del Montignoso che ha iniziato il proprio cammino in Promozione con il piede giusto, riuscendo a superare, anche se in extremis, il San Piero a Sieve. Grazie ad una prova di carattere i rossoblù hanno portano a casa i primi tre punti preziosi, dimostrando sin da subito le proprie potenzialità. Ad analizzare il match è mister Paolo Alberti che ha diretto la squadra in questa trasferta fiorentina e che quest’anno sarà da supporto al tecnico Gabriele Ricci.

"Nell’arco dei novanta minuti abbiamo meritato perché abbiamo fatto un primo tempo di alto livello – spiega – giocando prevalentemente nella loro metà campo e costruendo almeno tre occasioni pericolose. Ad inizio ripresa abbiamo avuto un altro paio di grandi opportunità con Bertuccelli e Della Pina, ma non siamo riusciti a sbloccare il risultato. Poi ad un quarto d’ora dalla fine l’espulsione del loro portiere, che ha preso la palla con la mano fuori area, ci ha agevolato, anche se il nuovo entrato ha compiuto prima un miracolo sulla gran botta di Donati e poi ha messo una pezza su un insidioso traversone lungo. Quando ormai sembrava che il match si indirizzasse sullo 0-0 un tiro di Landucci dalla distanza ha permesso a Vannucci di trovare sottoporta il tap-in vincente. Saremmo dovuti, però, passare in vantaggio prima, senza aspettare i minuti di recupero. Non dico che abbiamo dominato ma sicuramente abbiamo giocato bene su un campo difficile come li saranno tutti quelli in provincia di Firenze. Abbiamo fortemente voluto i tre punti e ce li siamo meritati".

Domenica prossima a far visita al Montignoso sarà il Jolo Calcio che nella sfida d’esordio ha chiuso a reti inviolate l’incontro contro il Lampo Meridien.

Ilaria Gallione