Calcio Nella Coppa Toscana di Seconda Categoria il Serricciolo opsita la Gragnolese. L’Atletico chiede strada al Ricortola. Pontremoli incrocia il D.B. Fossone

Inizia la vera stagione calcistica per Serricciolo-Gragnolese, Pontremoli-Don Bosco e Atletico Carrara-Ricortola, quattro squadre lunigianesi e due di costa impegnate nel primo turno di Coppa Toscana. Con calcio d’avvio fissato alle 15,30, all’Arcinaso per il primo turno di Coppa riservato alle squadre di Seconda Categoria, a confronto il retrocesso Serricciolo e la neopromossa Gragnolese con il Monzone spettatore interessato. Il derby match tutto LunigianPalla formato Coppa molto probabilmente finirà per richiamare pubblico delle grandi occasioni. L’allenatore dei gialloblù Bambini non usa le solite frasi di circostanza per riempire di stimoli la propria squadra. Certo, il tecnico di Soliera esalta la Gragnolese.

"Non è una squadra da sottovalutare, dovremo essere bravi nel conquistare campo e giocare con le nostre caratteristiche. Cerchiamo la vittoria da regalare ai nostri tifosi". Alla stessa ora al “Lunezia“ scendono in campo le due società ripescate sul palco della Seconda Categoria, Pontremoli e Don Bosco. La squadra di mister Guastini si presenta alla sua prima con i favori del pronostico, soprattutto perché ritenuta dall’osservatorio una sorta di schiacciasassi nel prossimo campionato di Seconda Categoria girone A. Nell’occasione ad osservare il turno di riposo forzato è la Villafranchese modellata da oltre un mese dall’allenatore De Angeli che vedrà il suo esordio in Coppa domenica 14 settembre contro chi uscirà dalla partita sconfitto oppure pareggiato.

Sempre 15,30 alla “Fossa dei Leoni“ a confronto i padroni di casa dell’Atletico Carrara e il Ricortola rigenerato dalle alchimie gestionali di Rossano Brizzi che ha detto: "Purtroppo, non siamo ancora al completo, in questo periodo per problemi di lavoro stagionale, vacanze varie, ci mancano qualche giocatori importanti, comunque faremo la nostra partita. Incontriamo una squadra rifondata con voglia di riscatto. Che derby sarà? Un incontro aperto, importante da iniziare con il piede giusto".