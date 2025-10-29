Calcio Nella Coppa Toscana di Prima Categoria. Carrarese Giovani all’esame Capezzano. In palio il terzo turno

Il campionato di Prima Categoria lascia la ribalta alla Coppa Toscana, arrivata al secondo turno e chi vince gli verrà consegnato il pass al terzo. L’appuntamento è all’Ilio Traversa di Fossone, calcio d’avvio fissato alle ore 20,30. Una partita unica dove si affrontano due squadre, ritenute dall’osservatorio attrezzate per vincere il campionato di Prima categoria Carrarese Giovani e Capezzano. Un match circondato da un interesse impensabile da parte delle formazioni marmifera e versiliese, che attraverso questa manifestazione cercano la scorciatoia per arrivare alla conquista del passaporto che apre le porte al palco superiore.

"Nutriamo profondo rispetto per il Capezzano – sostiene il tecnico dei gialloblù Incerti (nella foto) –, complesso formato da giocatori di categoria superiore. Noi siamo pronti, prevedo che sarà una battaglia. Sono tranquillo i ragazzi onoreranno le attese della società. Sotto l’aspetto atletico e psicologico stiamo bene, arriviamo a questo appuntamento determinati convinti di superare l’ostacolo per andare avanti. Giocare questa partita è una gioia per pochi e noi abbiamo questa opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire. Per uscire dal ‘Traversa’ vittoriosi i versiliesi dovranno fare una partita perfetta". In campo ci sarà la Carrarese dell’orgoglio che gonfia il petto e indossa un abito nuovo e moderno dopo il pari con il Montecarlo.

Enrico Baldini