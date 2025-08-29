Calcio, pioggia di reti nell’amichevole. Il Monti parte forte poi subisce il ritorno del Serricciolo. A segno Vatteroni (doppietta), Manassero e Barbasini

Serricciolo

4

Monti

2

SERRICCIOLO (1° tempo): Cavalieridoro, Casciari Vegnuti Marco, Berti, Gilli, Capocaccia, Giulianelli, Dell’Amico, Pangi, Scarpa, Vatteroni.

SERRICCIOLO (2° tempo): Magnani, Califfi, Guelfi Verducci, Gilli, Vegnuti Mattia, Maccione, Manassero, Giulianelli, Barbasini, Bui. All.: Bambini.

MONTI: Vegnuti (60’ Fabbri), Crespi (60’ Mariotti), Gerali (36’ Grandetti), Capponi, Richieri, D’ Imporzano, Cresci, Venturini, Panati, (69’ Malatesta), Del Sarto (60’ Grassi), Tarantola (60’ Saisi). All.: Balloni.

Arbitro: Ottolini.

Marcatori: 14’ Panati, 21’ Tarantola, 38’ e 41’ Vatteroni, 69’ Manassero, 79’ Barbasini.

AULLA – Giovanni Vatteroni, nell’amichevole contro il Monti, sul mitico ma sempre più dismesso “Quartieri“ fa la differenza: due gol, in tre minuti per riagguantare la squadra di Balloni in vantaggio per due reti a zero per oltre 35’ minuti giocati alla grande. Il cannoniere gialloblù nella prima frazione mette in visione tre assist, il fiuto del cannoniere, l’attacco in profondità, la voglia guerriera che non ha mai perso. L’ex del Montignoso, anche se appesantito dai carichi di lavoro, lotta su ogni pallone come fosse l’ultimo, insomma ha preso a lucidare la sua carabina nell’attesa dei suggerimenti di Samuele Pangi. La terza rete dei gialloblù porta la firma di Manassero, bravo nello scorribandare su quella fascia. Gol spettacolo di Barbasini che gonfia la rete per la quarta volta direttamente dalla bandierina. Piano con gli strilli, perché il Monti nei primi 35’ minuti ha fatto soffrire e non poco l’avversario che si è ritrovato dopo che questi ha perso lucidità perché appesantito dai carichi di lavoro.