Calcio Promozione. Jolo, voglia di tre punti. Domenica super sfida

"Penso che il risultato della partita ddomenica sia stato positivo più per i nostri avversari che per noi. Anche perché abbiamo creato almeno due ottime occasioni per segnare il gol-vittoria, senza riuscirci. L’atteggiamento era quello giusto, se non altro. Dobbiamo continuare a lavorare". Il direttore sportivo dello Jolo, Leonardo Pomponio, ha così commentato il pareggio a reti bianche maturato la scorsa domenica al Fantaccini contro la Lampo Meridien, nella prima giornata del girone A di Promozione. Gli uomini di mister Luigi Ambrosio hanno fatto un passo avanti conquistando il primo punto stagionale dopo le due sconfitte in Coppa Italia, anche se c’è una punta di rammarico perché nei novanta minuti contro i rivali valdinievolini era comunque emersa una squadra capace di tenere in mano le redini del gioco e di confinare i giocatori avversari nella loro metà campo nell’ultima frazione. E’ mancato il colpo del ko, lo stesso che ha invece trovato il Montignoso prossimo avversario dello Jolo: la compagine massese, che domenica prossima ospiterà Cuorvo e compagni, ha vinto in extremis al debutto violando il campo del San Piero a Sieve grazie ad un acuto di Bertuccelli. Si profila quindi un confronto tra neopromosse, che sulla carta si annuncia interessante. Se lo Jolo ha conquistato la promozione nella scorsa stagione (dopo aver lottato per il vertice sin dalle stagioni precedenti) il Montignoso ha centrato ben tre promozioni in altrettanti anni: dopo aver vinto il campionato di Terza Categoria di Massa Carrara 2022/23, il club ha vinto il proprio girone di Seconda Categoria nel 2023/24 per poi ripetersi anche in Prima nella scorsa annata. Una società in ascesa quindi, al pari dello Jolo. E vincere il confronto di domenica vorrebbe dire mandare un chiaro segnale. Ad ogni modo, il tempo non manca ed iniziare il primo campionato di Promozione nella storia dello Jolo con un pareggio è stato comunque positivo. L’importante è fare tesoro dei novanta minuti contro la Lampo, perché il calendario è tosto: per tornare al Fantaccini bisognerà attendere il 28 settembre, quando arriverà il Pietrasanta. E nel turno successivo, la banda Ambrosio sarà impegnata nel Mugello contro il Luco.

Giovanni Fiorentino