Calcio Seconda categoria. La Gragnolese guarda al futuro: "Lottiamo per restare qui a lungo»

Fra le grandi novità del girone A di seconda Categoria c’è la Gragnolese del presidente Paolo Vallerini, che è salita di categoria dopo aver brillantemente trionfato nei play off di Terza. Fiducia a mister Nicola Grandetti e fiducia anche alla maggior parte della rosa artefice della splendida cavalcata dello scorso anno.

"Sostanzialmente il parco giocatori non è stato rivoluzionato – spiega il diggi Jacopo Pennucci –siamo soltanto intervenuti con inserimenti mirati per poter continuare il lavoro iniziato l’anno scorso". Quindi dentro il portierino Mattia Galleri, i difensori Nicola Cardellini e Giacomo Tonelli, per il centrocampo è stato scritturato Erik Lombardo, mentre l’attacco è stato irrobustito dei profili Giacomo Di Negro e quello di Giacomo Lombardi. "Quest’anno puntiamo a far bene, sicuramente sarà un girone impegnativo perché molte squadre si sono attrezzate per disputare una grande stagione".

La Gragnolese dove può arrivare? "Oggi dobbiamo riuscire a rimanere in Seconda – conclude Pennucci –, una volta completata la struttura potremo coltivare qualche ulteriore ambizione". "Ci apprestiamo ad esordire nel campionato di Seconda categoria con rispetto e umiltà –afferma il diesse Trasatti –, consci che per una neopromossa il primo obiettivo deve essere quello della salvezza. A Gragnola questo palcoscenico mancava da 20 anni, e per noi è un grande onore poter tornare a dare lustro al paese".

Ventidue giocatori, sei volti nuovi. "Mi limito a dire che con soddisfazione abbiamo riconfermato la quasi totalità della rosa protagonista della promozione, innestando alcuni pezzi per ogni reparto con la caratura adeguata alla categoria". Riconfermato il mister-promozione? "Mai messa in discussione la sua riconferma. Confermando mister Nicola Grandetti, con il quale tra qui e Fivizzano condividerò la quinta stagione insieme". Che torneo sarà? "Gli esperti dicono che il livello del campionato si è di gran lunga alzato rispetto allo scorso anno. Poi, come sempre, sarà il campo a parlare".

Portieri: Martino Gerali, Mattia Galleri (Monti).

Difensori: Samuele Borghetti, Nicola Cardellini (Fivizzanese), Mirco Lombardi, Davide Pigoni, Riccardo Reburati, Giacomo Tonelli (Mulazzo).

CEntrocampisti: Michele Battaglia, Michele Bondi, Nicolò Cecconi, Andrea Fregosi, Erik Lombardo (Fivizzanese), Sasà Mazzone, Christian Pennucci.

Attaccanti: Jacopo Ballerini, Giacomo Di Negro (Magra Azzurri), Simone Ferrari, Giacomo Lombardi (ex Serricciolo e Podenzana), Jacopo Petacchi, Mattia Rosaia, Mattia Tedeschi. Ebal.